昨日端午節，王菲經理人陳家瑛現身九龍城親自買餸，似為晚上與家人做節做準備。曾擔任陳百強經理人、現任王菲經理人的她，跟旗下兩位巨星一樣有個人風格，雖然現已年逾70高齡，兩鬢斑白，但陳家瑛卻不受年齡規限，孭粉紅色手袋襯短褲的買餸look，十分搶眼。

約下午3時，陳家瑛在司機的接載下到九龍城，第一站去周潤發夫婦最愛光顧的貴價生果店，陳家瑛看來都是熟客，甫入店內就跟店員打牙骹，並第一時間買了杯鮮果汁，然後除下口罩品嚐，之後就買了榴槤等兩大袋生果，交給司機放入七人車內；跟着她到有機蔬菜店又再買兩大袋餸菜，最後一站去新三陽買筍和醬油等，估計各店都花費數百至逾千元。陳家瑛買齊餸後就上車返屋企，車尾見到有幾大袋餸菜和生果，滿載而歸。

17歲入行在無綫做助理編導的她，其後升至擔任《歡樂今宵》監製，離開無綫後跟周梁淑怡搞演唱會，1983年幫陳百強製作紅館演唱會，正式展開經理人生涯，先後擔任陳百強、王菲、陳奕迅和竇靖童的經理人。2015年宣佈退休的她，指耳疾問題越來越嚴重，令她很頭痛，希望多點時間休息，跟家人一起享受人生，故與陳奕迅「和平分手」，退休後只擔任王菲和童童的經理人。

陳家瑛一手捧紅王菲，兩人並肩作戰多年，王菲淡出樂壇後長駐北京，與謝霆鋒的姊弟戀最受關注，近日大陸網忽然瘋傳現年51歲的王菲，於6月9日在香港為霆鋒秘密生仔，更指霆鋒激動表示：「我終於有一個完整的家了！」還有一張模糊不清的產房相，惟網民均質疑可信性，認為是假新聞。

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