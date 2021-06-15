現年30歲的MIRROR成員Stanley（邱士縉），外形高大靚仔，練得一身肌肉。去年他赴台拍攝台劇《第三佈局塵沙惑》，該劇於本周日（13日）已在台灣首播。今次Stanley在劇中演一名來自香港的留學生，在他單純生活中卻隱藏神秘，劇中他更與現年42歲的台灣女演員曾珮瑜，有一段不為人知的師生戀。

ViuTV與台灣嘉揚公司合作的《第三佈局塵沙惑》，由金馬影后張榕容、金馬男配角劉冠廷及莊凱勛主演，該劇靈感來自佛教經典中「破塵沙」的概念。去年中Stanley要接受14天隔離到台灣拍攝，而他在劇中演一名來自香港在當地攻讀研究所的留學生。

《蘋果》今日聯絡該劇監製唐在揚，談到今次與ViuTV合作，他說︰「這次我們合作，想要有香港元素，而台灣大學有很多香港學生，所以就把他的角色設定為香港留學生。」對於Stanley的表現，監製十分滿意，他說︰「Stanley非常認真有禮貌，他真的非常好，期待下次合作。」早前劇中另一位演員莊凱勛大讚Stanley，還指他跟柯震東有幾分相似，問到監製Stanley適合拍台劇及來台發展嗎？他謂︰「非常適合。」

劇中Stanley演的留學生與演女刑警的張榕容，有不少對手戲，因他充當對方的廣東話老師，助她尋找在港失蹤的母親。據了解劇中還交代Stanley與飾演補習名師的曾珮瑜，有一段不為人知的師生戀。雖然表面上Stanley是留學生，但往往他同補習老師曾珮瑜一齊出現，通緝犯就會有行動，箇中人物關係千絲萬縷。

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