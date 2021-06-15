MIRROR的12位成員與梁祖堯今年4月在梅窩拍《調教你MIRROR》時，因有大量fans拉大隊殺入梅窩，影響拍攝及當地居民，當時隊長Lokman帶頭和其他11位成員一字排開，勸fans離開現場，不過因為事件觸發連串風波，有人指摘導師梁祖堯，又有人稱因不滿姜濤訓斥言辭和語氣前所未有地嚴厲而要棄追，又有人覺得花姐等經理人處理手法不公，最終花姐和姜濤要在IG解畫。

《調教你MIRROR》今集續談「梅窩事件」，在節目內會還原當時越來越多fans聞風而至湧入梅窩，在MIRROR及梁祖堯拍攝的酒吧門外守候。MIRROR因此停留在酒吧，拍攝進度受到影響，部分戶外拍攝項目亦因而無奈取消，經過一連串的討論後，他們12人決定一同走出酒吧勸fans離開，望給予他們及製作組空間拍攝節目。在預告片內，Tiger問姜濤入行以來有甚麼事最影響到他？姜濤一臉無奈地說：「出道以嚟，私追嘅問題造成內部矛盾嘅其中一個原因之一，一定有呢啲懷疑，我覺得好正常，如果攤開嚟講，MIRROR就會冇！」其實私追的問題，同樣令其他成員感不滿，Anson Lo在前幾集曾經表示，近兩年都不斷傳出有人洩漏MIRROR行蹤的事，而矛頭更直指向他，他坦言沒有做過，說時顯得有點無奈和委屈。

另一方面，姜濤最近獲邀拍月餅廣告，今次不單是他首度拍這類廣告，而且還首次與花姐合作，將會在下月播出，姜濤表示最想感謝「最佳經理人」花姐的提攜，笑言如果他和其他MIRROR成員是星星，花姐就是天空：「希望以後我這顆『星星』可以繼續留在這裡，可以製造更多星星，令這個代表樂壇的天空，越來越多閃爍的星星。」

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