莫文蔚（Karen）一連三場的紅館騷前晚圓滿落幕，吸引汪明荃、梁詠琪、薛家燕及黃偉文等捧場，前晚Karen先後邀請到李克勤和歌神張學友做嘉賓，還有她的德籍老公Johannes登場彈琴伴奏。學友出場前，Karen表示等足對方35年，若然在唱歌生涯未能合作，會是人生遺憾。

學友出場後即獲得熱烈歡呼，他謙虛表示很久沒有上紅館，現年51歲的Karen指16歲讀書時已很喜歡學友，並早在1992年時曾近距離接觸偶像：「當時佢係神級巨星，我係十大傑出學生，以學生身份為學友伴舞。」螢幕隨即展示當年照片，二人均十分青春，學友笑說：「邊有咁靚學生妹，我當時冇表示咩？睇見都欷歔，Karen仲保持得咁好。」學友與Karen合唱《只想一生跟你走》及《妳的名字我的姓氏》等經典串燒歌，久未在港踏台板的學友竟說：「Karen冇考慮我年紀，我收到medley時即刻問可唔可以簡單啲，我𠵱家學嘢好慢，記得好辛苦，不過都記到，會盡力。」

轉新形式演出

至於李克勤則是與Karen相識28年首次合唱，憶述1993年時正式踏入娛樂圈就遇上克勤簽約唱片公司。演唱會尾聲時，Karen老公Johannes突然現身舞台，並為太太伴奏《再生》，表演完後兩人在台上恩愛咀嘴。踏入尾場情緒難免更易觸動，但Karen整晚狀態十足且表現堅強。

Karen完騷後接受訪問時直呼好爽，不過嘉賓、歌迷也不捨她告別紅館騷，Karen說：「唔會唔表演，只係轉個新科技新形式，或者會網上演出。」Karen再次激讚老公說：「老公第一次上台演出，好犀利，佢彈琴好叻，但要對住觀眾做表演係兩回事。」並表示完騷後會將人交給老公以作報答。

認着DG失策

對於新歌《婦女新知2021》MV，因穿上被內地網民列入涉辱華品牌Dolce ＆ Gabbana上陣，被小粉紅狙擊。Karen承認有失策並感到內疚：「清楚了解咗件事，係自己疏忽，冇得賴，平時着乜衫都唔care品牌，事實係需要care，今次冇留意到，係一個好好教訓，以後最細detail都要自己留意。」目前新歌MV已下架，她說：「要整返好佢，但未知點做。」