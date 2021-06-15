1+1=3，聯乘、合作總有 double up的好處。

DIOR

DIOR男裝主帥Kim Jones之前找了藝術家Kenny Scharf設計特別版，近日忽然發佈新驚喜，將會和人氣不絕的Sacai 合作，為DIOR2022春季系列推出capsule collection。消息一出，自然討論度十足，相關款式亦同步釋出，兩者合作而特別設計的logo，將DIOR的I字換上打橫放的Sacai，一橫一直象微的合作，法日合作的fusion設計風格，以黑白藍、奶白等為主調，加入Sacai愛用的軍綠色，剪裁上以DIOR男裝tailoring輪廓為本，配以阿部千登勢擅長的物料拼合、交接概念，blur了正裝與運動之間的界線，變奏出法式型格。當中，DIOR招牌馬靴袋亦加入山系機能風味道，新添了小配件，整個系列將於今年十一月推出。

Burberry

Burberry近期動作多多，頻頻宣佈代言人、參予環保項目等。昨日又透露於6 月17日起會和時尚電商Ssense合作，一齊開設有齊兩個單位名字的限時官網，以”Imaginary Cities”為主題，探索紐約Soho的城市生活空間想像力 ，並播放名為“A-B-CITY”的短片。Burberry為計劃特別設計了新的Capsula Collection，結合字母與品牌動物王國的概念。請來英國平面設計師Peter Saville 和 illustrator Jo Ratcliffe一齊創作，設計出作半人半戰的英文字母圖案，再印在經典的trench 、Tee、短褲上，及變作配飾主題等，定價由170美元起。

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