盧頌之（DaDa）和健身教練老公趙勁皓（King）於2017年奉女成婚，女兒趙安嵐跟King同樣是3月出生，現已4歲了，兩夫婦不時在社交網貼相晒幸福，然而，昨晚約9時，DaDa忽然在IG的限時動態貼黑底白字：「所有的離開都是有徵兆的，我見過你愛我的樣子，所以也知道你不愛我的樣子。其實世界上最沒有道理的就是愛情，它來的時候，毫無預兆，它走的時候，你一定知道。」

DaDa的感情留言惹來婚姻亮紅燈的揣測，《蘋果》聯絡DaDa了解發生甚麼事，她以短訊表示：「冇事吖。」而King則暫沒回覆。不過，其後記者再翻查她的限時動態，發現這篇留言已被刪除。IG的限時動態可以保存24小時，DaDa在接受記者查詢後，即時刪除留言，不知是否想低調處理呢！

翻查兩人的社交網，發現仍有對方的合照，其實DaDa和King婚後一直風平浪靜，今年3月King和囡囡齊齊慶祝生日，DaDa在社交網貼一家三口開派對的相片，留言：「生日快樂！愛你一萬年！3月好繁忙。」當時DaDa指因肺炎肆虐，市民多留家中避疫，King的兩間健身室生意大減。而去年12月DaDa生日，King亦在社交網貼相，並許下愛的承諾：「生日快樂呀朱西 @dadaloooo 我愛你，要一世幸福。」其實King在婚前都試過激嬲老婆，搞到要在社交網公開對DaDa一生一世愛的承諾補鑊，當時King表示：「佢話我冇時間陪佢，所以出個post𠱁番佢，去到我呢個年紀，事業有基礎，覺得個女人係啱嘅，唔怕畀呢個承諾。」

DaDa於2009年入行拍青春偶像劇四葉草《南華夢飛翔》做女主角，同年推出性感寫真《8模少女館寫真集》上位，2013年拍電影《爆3俏嬌娃》，而身材健碩的King曾擔任服裝品牌A&F香港分店開幕模特兒，其後推出個人寫真，拍過電影、電視劇和舞台劇，離開娛樂圈後轉做健身教練。

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