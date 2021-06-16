珠寶品牌Tiffany & Co.宣佈由女演員Anya Taylor-Joy、Tracee Ellis Ross，及自由式滑雪運動員谷愛凌（Eileen Gu）成為Tiffany T1系列Give Me the T的全球品牌大使，並由著名時尚攝影師Mario Sorrenti拍攝宣傳片，呈現全新的T1系列設計。在拍攝宣傳片時，三位全球品牌大使都分享了與品牌的故事。

Netflix劇集《后翼棄兵》的女主角Anya Taylor-Joy表示自己喜歡帶有象徵意義的珠寶：「它對我有意義。它不一定對其他人有意義，但我喜歡低頭看着我的手指並想起它與我的故事。」 只有17歲的混血模特及滑雪運動員Eileen則表示對品牌有一種念舊的感覺，並分享在她母親的嬰兒送禮會上，收到了一個刻有Eileen姓名首字母的銀色Tiffany & Co.匙羮，因此她自出生以來就認為自己是這個珠寶品牌的愛好者。主演《我老細係天后》女演員Tracee Ellis Ross亦表示自己作為品牌的長期粉絲，很榮幸能夠代言品牌系列。

名錶品牌OMEGA公佈周冬雨加入成為品牌名人大使之一。品牌總裁及行政總監Raynald Aeschlimann對今次合作感到非常自豪，並讚賞周冬雨擁有着OMEGA的創新，以及是位追求卓越精神的出色天才演員。勤奮、親切及別樹一格，她代表了新世代的最佳特質。周冬雨對成為品牌名人大使之一表示非常高興：「我一直認為創新和精準是OMEGA的核心精神，作為OMEGA名人大使成員，我熱切期待能與OMEGA一起成長，共同追求卓越成就。」

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