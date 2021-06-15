今個星期日是父親節，無論已經預備好節目，還是未有計劃，都不妨花心思為父親送上禮物來傳達心意，相信即使平日形象嚴肅、寡言的父親，收到都會窩心得會心微笑。

親子升溫

親子裝不一定是母女的專利，不如趁這個專屬節日與爸爸穿上「父子裝」，透過時尚穿搭將溫馨感升溫。

配飾點綴

余文樂經常與兒子Cody配搭「父子裝」（圖），但就不是一式一樣，而是利用色調或棒球帽的配飾，為造型增加亮點與配襯度。

【精選Father’s Day gift ideas】

相比女士，男士更注重於實用性與細節，實用大方的小皮具如銀包或卡片套，都是每天不可或缺的隨身物。

小皮具

Salvatore Ferragamo以壓花皮革製成的Gancini Monogram圖案，獨特富質感。

實幹型

商務型爸爸，送上公事包或領帶，自然是最時尚實用的好選擇。

高雅感

Montblanc Extreme 2.0皮具系列講究舒適與卓越性能表現， 純黑色皮革配碳纖維設計與絲印的藍色皮革，結合運動與高雅氣息 。

Tiffany & Co.的黑色小牛皮卡片套與Diamond Point的錢夾相配，完美凸顯父親的內涵與品味。

動感型

舒適易襯的球鞋，無論是成熟型，還是活力型爸爸同樣適合。

Hogan H383運動鞋以70年代田徑運動為靈感，極致輕巧且功能超卓；另一款Hyperlight運動鞋流線外形，糅合慢跑鞋系列的結構和都市感十足的元素。

Giuseppe Zanotti Blabber Craft運動鞋以不同材質的碎布圖案叠砌出豐富細節，即使是純白款式，低調極簡風格卻不失隨性。

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