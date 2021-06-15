兩台新節目，ViuTV《嫌疑事件簿》與無綫的《死因有可疑》前晚同於10時半首播，兩個同樣抄橋自韓國綜藝《犯罪現場》的節目正面交鋒，嚴陣以待的無綫連慣常11點《晚間新聞》都要讓路，延遲15分鐘播放。不過兩節目首集同樣負評連連，均被指製作道具馬虎、拍不出節奏及穿崩位無處不在。

張建聲：對遊戲未太熟

ViuTV請來張建聲、談善言跟一班新演員包括歐鎮灝、陳凱詠與黃溢濠等參與《嫌疑事件簿》，首集主題為度假村殺人事件，節目先以劇場式呈現，一班年輕人在度假村狂歡後，翌日吃早餐時發現有人被殺，各演員四處蒐證，最後推斷誰是最大嫌疑人。縱觀全集《嫌》的製作尚算認真，於度假屋實景、並以戲劇形式拍攝，可惜除張建聲及談善言外，其他人演技一般，尤其歐鎮灝和黃溢濠明顯未能入戲，加上節目只得半小時，未能充份交代人物背景、節奏太快又亂，蒐證內容重複，難怪有網民指這次是ViuTV綜藝敗筆。

對於《嫌》被網友狠批，張建聲昨回覆《蘋果》時說：「拍嘅時候係我哋第一次玩，所以對個遊戲未太熟未太習慣，好多網民都話唔係好明我哋啲角色名，係創作組想我哋模糊啲。」他表示節目無法調動延長播出時間，但相信之後追看性會較高：「第一拍嗰班熟習咗玩法，第二劇本會特別啲，好過癮嘅。」他又希望觀眾體諒剪片與一班幕後團隊，「節目只得半個鐘，要剪得精準係好困難嘅。ViuTV好好，真係有好多實景畀我哋令到件事深入啲，相信會越嚟越好睇嘅。」張建聲指有興趣看《死因》：「大家都係拍同類節目，互相吸收係幾好嘅。」

方力申：劇本得兩頁紙

另一邊廂的《死因有可疑》則以「校園幽靈殺人事件」開場，由飾演偵探的方力申，跟張秀文與劉佩玥等五位玩家調查一宗校長兇殺案。節目播映時先以「嚴正聲明」預告會有大量穿崩位，歡迎cap圖恥笑。而節目誠如聲明，幾位演員亦被嫌不夠認真，尤其劉佩玥及張秀文常笑場，令節目有如鬧劇，幸得方力申認真主持稍為帶回節奏，而節目中的笑料位也略嫌低級趣味，但起碼偵案邏輯及劇情交代尚算完整。方力申昨日回覆《蘋果》表示有興趣但未有時間看《嫌》，談到其節目被指似鬧劇，方力申說：「其實都係參考過其他遊戲節目咁樣玩開心啲，我哋劇本只得兩頁紙，臨場搵到啲證據先知自己做過乜，然後要即場發揮創作對白，大家拍時都好緊張，又好燒腦不停諗邊個先係真兇。」

不少網民也熱論比較兩節目，有人留言：「其實兩邊都拍唔到個節奏出嚟，兩個台嘉賓綜藝感差原版太遠，不過嘗試吓係好嘅，其實真係拍得麻麻。」有人則批評《嫌》拍得差：「淨係拍嘅人先知玩乜其實冇意思，只係一套劇集，唔係綜藝。」、「ViuTV呢集對比起用一粒鐘嚟做真係輸晒，交代劇情太差。」、「其實玩呢啲game最過癮係討論互動，唔係大家分開幾間房各自搵嘢。」有人就針對《死因有可疑》選角熟口熟面：「無綫啲人腳真係冇新鮮感，零吸引力。」