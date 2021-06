美國樂壇小天后Billie Eilish早前拍攝新歌《Lost Cause》MV,MV內她與一班女性友人開P扮壞女孩,之後Billie又在社交網留言「我愛女孩」,被指暗示出櫃,事件迅即成為圈中熱話。惟日前Billie被影到與男演員Matthew Vorce同遊主題樂園,立即遭網民炮轟她借同志形象搵食。

當眾餵食男友

現年19歲的Billie近日刻意改變形象,除染上一頭金髮外,早前拍MV更罕有拋胸示人,又與戴上假嘴唇的黑人女伴玩SheShe咀嘴,令不少歌迷譁然。其後她在Ig轉載MV,並留言:「我愛女孩。」令人一度誤會她要出櫃,結果新歌MV獲逾4,440萬點擊,而該Ig帖文也獲逾1,200萬讚好,網民紛紛貼出彩虹標誌,留言支持同志。可是言猶在耳,Billie近日就被影到與Matthew同遊美國加州迪士尼樂園。相中所見,Billie與Matthew同遊時手拖手態度親密,Billie更當眾餵男友食東西,旁若無人。而事後Billie被炮轟是「queerbaiting」,即暗示自己是LGBTQ人士,以達到正面形象或獲支持。

Billie與Matthew拍拖早有迹可尋,今年4月有傳媒就曾影到Billie跟Matthew在加州甜蜜放狗,二人舉止已甚為親密,旁若無人。有Billie粉絲翻出Matthew曾作出疑似種族歧視和反同的言論,但當時二人並沒有為戀情作回應,Matthew更將Ig轉為非公開,刻意為戀情保持低調,事件其後亦隨Billie新MV出爐而不了了之。想不到今次爆出同遊事件,就再次觸動Billie粉絲神經。

曾戀饒舌歌手

一直鮮有公開戀情的Billie,男友Matthew現年29歲,是一名演員,作品不多的他曾演出占士法蘭高(James Franco)主演的電影《Mother, May I Sleep with Danger?》,名氣與Billie相距甚遠。另外,Billie今年初在紀錄片《朦.太奇世界》(The World’s a Little Blurry)中,曾公開她與黑人饒舌歌手7:AMP的關係。原名Brandon Quention Adams的7:AMP在片中首次現身是Billie於16歲的時候,Billie慶祝17歲生日時還拖着Brandon的手。Billie直認很愛Brandon,但卻難以捉緊男友,後來二人分手。