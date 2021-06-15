美國樂壇小天后Billie Eilish早前拍攝新歌《Lost Cause》MV，MV內她與一班女性友人開P扮壞女孩，之後Billie又在社交網留言「我愛女孩」，被指暗示出櫃，事件迅即成為圈中熱話。惟日前Billie被影到與男演員Matthew Vorce同遊主題樂園，立即遭網民炮轟她借同志形象搵食。

當眾餵食男友

現年19歲的Billie近日刻意改變形象，除染上一頭金髮外，早前拍MV更罕有拋胸示人，又與戴上假嘴唇的黑人女伴玩SheShe咀嘴，令不少歌迷譁然。其後她在Ig轉載MV，並留言：「我愛女孩。」令人一度誤會她要出櫃，結果新歌MV獲逾4,440萬點擊，而該Ig帖文也獲逾1,200萬讚好，網民紛紛貼出彩虹標誌，留言支持同志。可是言猶在耳，Billie近日就被影到與Matthew同遊美國加州迪士尼樂園。相中所見，Billie與Matthew同遊時手拖手態度親密，Billie更當眾餵男友食東西，旁若無人。而事後Billie被炮轟是「queerbaiting」，即暗示自己是LGBTQ人士，以達到正面形象或獲支持。

Billie與Matthew拍拖早有迹可尋，今年4月有傳媒就曾影到Billie跟Matthew在加州甜蜜放狗，二人舉止已甚為親密，旁若無人。有Billie粉絲翻出Matthew曾作出疑似種族歧視和反同的言論，但當時二人並沒有為戀情作回應，Matthew更將Ig轉為非公開，刻意為戀情保持低調，事件其後亦隨Billie新MV出爐而不了了之。想不到今次爆出同遊事件，就再次觸動Billie粉絲神經。

曾戀饒舌歌手

一直鮮有公開戀情的Billie，男友Matthew現年29歲，是一名演員，作品不多的他曾演出占士法蘭高（James Franco）主演的電影《Mother, May I Sleep with Danger?》，名氣與Billie相距甚遠。另外，Billie今年初在紀錄片《朦．太奇世界》（The World’s a Little Blurry）中，曾公開她與黑人饒舌歌手7:AMP的關係。原名Brandon Quention Adams的7:AMP在片中首次現身是Billie於16歲的時候，Billie慶祝17歲生日時還拖着Brandon的手。Billie直認很愛Brandon，但卻難以捉緊男友，後來二人分手。