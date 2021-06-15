韓國男星朴敘俊是上位男神，昨日傳出他將演出《Marvel隊長2》（The Marvels）進軍荷李活，成為繼女星秀賢、馬東石後，第三位加入漫威電影宇宙的韓星。有指朴敘俊下半年會前往美國拍戲，而其所屬事務所昨日回應指「無可奉告」，未有否認消息。電影導演Nia DaCosta去年在twitter上載對話截圖，表示朴敘俊是他的「新男友」，似提早洩露他加盟漫威的秘密。

現年32歲的韓國男神朴敘俊演過《金秘書為何那樣》及《梨泰院Class》等人氣劇，成為亞洲男神，昨日他被爆即將進軍荷李活，加盟漫威電影宇宙。據韓媒報道，朴敘俊於年初收到《Marvel隊長2》的演出邀約，雙方至最近才完成商討，有傳是為他會否與「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson）有對手戲而拉鋸。朴敘俊的所屬公司Awesome娛樂就非常保密，回應韓媒時只表示：「無可奉告。」不承認也沒有否認，目前外界對他在戲中的角色、背景及設定都一無所知。

下半年赴美國拍攝

朴敘俊近期忙於拍攝災難片《水泥烏托邦》，預計結束拍攝後，於今年下半年前往美國拍《Marvel隊長2》。朴敘俊將會是繼韓國女星秀賢及大隻佬馬東石後，第三位打入漫威電影的韓星。與韓國另一男神同名的女演員金秀賢，早於2015年的《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers： Age of Ultron）飾演基因工程師，是首位加入漫威電影宇宙的韓星，而《屍殺列車》男星馬東石，則參與今年11月開畫的《永恆族》（Eternals），與安琪蓮娜祖莉（Angelina Jolie）合演，更是首位韓籍演員成為Marvel英雄。

其實朴敘俊加入漫威宇宙早就有迹可尋，《Marvel隊長2》黑人女導演Nia DaCosta去年在twitter上載對話截圖，她在對話中表示：「這是我的劇集新男友。」有指她看《梨泰院Class》後迷上朴敘俊，當時她還被朋友取笑說：「太遲啦，去排隊吧！」昨日對話截圖再被傳開，更被指是洩漏朴敘俊加盟漫威的秘密，不過上月初Nia已將整個twitter賬號刪除。Nia曾與《雷神奇俠》（Thor）系列的「女武神」Tessa Thompson，合作西部犯罪片《Little Woods》，電影大獲好評。

政治正確飛走白人

早前飾演「飛隼」的黑人男星安東尼麥基（Anthony Mackie）接棒「美國隊長」後，公開批評漫威幕後黑人不足，黑人女導演Nia替代被叮走的上集白人男女導演拍檔Ryan Fleck與Anna Boden。除了導演人選要政治正確，《Marvel隊長2》的幕前演員陣容，人種亦傾向多元化。黑人女星Teyonah Parris飾演的Monica Rambeau，以及由18歲加拿大女星Iman Vellani飾演、史上首位登上螢幕的伊斯蘭教英雄Ms. Marvel，亦是《Marvel隊長2》主要演員，而Ms. Marvel預計年底也會推出同名劇集。

《Marvel隊長2》暫定於明年11月11日上映，至今仍在前期籌備階段，不過女主角貝兒娜森近日已積極健身作準備，她還不時在社交網分享，在家中的豪華健身室操肌過程，繼日前用鐵鏈放在大髀上做引體上升後，月初上載25秒短片，更成功挑戰以單手引體上升。其實貝兒接拍《Marvel隊長》後即接受體能訓練，已變身女鐵人。