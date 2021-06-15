MIRROR的12位成員在ViuTV節目《調教你MIRROR》過去6集中，已有多位成員被梁祖堯調教。今集來到人氣王姜濤，由《全民造星》開始已儲落一大班姜糖的姜濤，經常面對「私追」問題，而今次梅窩之旅，亦同樣出現大班fans聚集在現場，一度令MIRROR要「滯留」在酒吧兩日，只可以篤波解悶，嚴重阻礙拍攝進度。最後12子決定到酒吧外勸fans離開，結果觸發fans連串風波，而今集節目，便原汁原味還原當日整件事件的始末。

在節目中，只見12子在酒吧商量後，眾人一致通過打算出去勸喻fans離開。AK（江𤒹生）和Stanley（邱士縉）提議說話要直接些，Ian（陳卓賢）就主張一開始要向fans交代阻礙拍攝的嚴重性，眾人亦提議交由MIRROR隊長Lokman（楊樂文）和今次梅窩camp的隊長姜濤代表大家發言。而梁祖堯亦在過程中，向MIRROR經理人花姐以facetime交代整件事始末。

之後，隊長Lokman帶頭和其他11位成員在馬路上的安全島一字排開，向面前fans開腔。Lokman說：「其實見到大家山長水遠咁入嚟，由朝等到晚，我哋係開心但心痛。節目組安排好多行程同議題，但因為大家太熱情，阻礙咗拍攝，其實我哋想喺呢個節目中做更好嘅自己，想做一個好嘅節目畀大家，希望大家可以畀到少少空間我哋同製作組，等我哋可以做更完美嘅節目，到時可以畀大家欣賞。」

AK亦接着說：「今次節目對我哋嚟講好難得，第一日入camp，節目組係希望呢個trip令我哋可以放低MIRROR呢個包袱，每次見到你哋早到又遲走，我哋係開心但亦好痛心，將來我哋依然有好多機會見面同影相，希望今次旅程 ，大家可以畀我哋空間去拍攝。」

輪到姜濤，他首先向fans講「辛苦晒大家！」之後他說：「其實一直以嚟，好少公開同fans講嘅，例如私追嘅問題，開心大家陪住我哋，但呢個trip，大家行為令我有少少唔開心，我有責任保護你哋，唔想俾我以外嘅人話你哋，與其俾工作人員話，不如我自己講出嚟。事實上冇諗到大家嘅存在會阻礙我哋嘅工作，辛苦大家嘅等候，但希望我哋可以做到雙贏嘅地方，希望你哋返屋企休息，畀少少空間我哋，始終大家繼續留喺度會有危險，希望唔好令我難做，希望大家以後能成為我驕傲嘅一份子。我唔阻止你哋繼續留低嘅自由，但若果私追跟得太貼嘅話，我係唔會作出任何反應畀大家，希望大家快啲離開。」

雖然當晚梅窩事件引發部份姜濤fans「退糖潮」，但觀乎姜濤當晚的言辭，未有如當初所說的「怒罵」、「侮辱」。而看完今晚節目，網民亦為MIRROR抱不平，指他們對fans的言語溫和有禮，與之前部份fans所說的大相逕庭。而事後姜濤和Tiger、梁祖堯再說起此事時，Tiger坦白說應該早就要處理同類問題，姜濤亦覺得MIRROR內部問題曾經非常嚴重，甚至會令MIRROR解散，當晚團結處理問題，是MIRROR團結的里程碑。

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