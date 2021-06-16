【Tiffany & Co. 80卡巨鑽首度亮相】

美國珠寶Tiffany & Co.繼上海站之後，今個月11日至22日於香港呈獻2021年「Blue Book Colors of Nature高級珠寶系列」，展覽包括「Tiffany傳奇寶石」在內的35種寶石、共超過250件高級珠寶外，更有首度在港亮相重逾80卡的「帝國鑽石」 (The Empire Diamond）巨鑽。

展覽以四個自然特色為主題：蒼穹流光(Sky)、瀚海千姿(Sea)、造物本色 (Earth) 及無垠綺境 (Land)，透過華美設計與色彩寶石，帶大家上天下海，感受大自然的奧妙。

「蒼穹流光」一條鑲逾194卡彩色碧璽及鑽石的頸鏈，利用彩色寶石展示出日出日落的「magic hour」；18K黃金蝴蝶胸針鑲上重逾11卡品牌獨有的冰裂效果及訂製切割梯方形鑽石配紫色藍寶石，呈現半透明漸變效果。「海千姿」主題、重逾139卡海藍寶石及總重逾121卡黃色綠柱石頸鏈，利用藍黃色調相映成趣，呈現陽光在海上反射的迷人畫面。「造物本色」主題中，逾58克拉的混合式切割鑽石鉑金項鏈，戴上頸的效果猶如飄逸的煅帶，優美靈動。焦點之一的「帝國鑽石 」(The Empire Diamond ) 巨鑽，將於展覽過後重新鑲嵌此項鏈，預計於2022年隆重面世，價值逾2億。

【Diane Kruger登上Chaumet《Rendez-Vous》雜誌】

珠寶品牌Chaumet出版的最新一期《Rendez-Vous》雜誌，邀請了女星戴安歌露嘉（Diane Kruger）登上雜誌封面故事。

在英國著名攝影師Richard Burbridge的鏡頭下，Diane Kruger演繹了多款高級珠寶，包括最新推出的Torsade de Chaumet，以及其他多款時尚又獨特的高級珠寶作品，另外還有一件歷史典藏 – 翼冠(Wings Tiara)。這頂採用飛翼設計的冠冕製於1910年，屬美國名媛Gertrude Payne Whitney所有。封面上的Diane把這頂冠冕當作胸針來佩戴，演繹出不一樣的華麗格調，她表示：「它是美的象徵，並非經典這麼簡單。它完美地捕捉住我們今日所製造的作品的精髓。」此外，Chaumet亦發佈一條相關短片，Diane與大家分享品牌的高級珠寶的精湛工藝，以及她與珠寶的親密關係。

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