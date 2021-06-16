日劇天王木村拓哉與女歌手工藤靜香的18歲細女光希近日傳出準備進軍影壇，接拍恐怖大師清水崇新鬼片擔任女主角。身為老竇的木村亦唔執輸，將挑戰全英語對白，演出大型國際劇集《THE SWARM》，是他首次參與海外製作電視劇。

《THE SWARM》改編自同名暢銷小說，描寫深海中的智慧生物與人類鬥爭的科幻故事，木村在劇中飾演科學家小組的創辦人。《THE SWARM》由《權力遊戲》（Game of Thrones）監製Frank Doelger擔任製作總指揮，卡士陣容由德國和美國等十多個國家的演員組成。木村於1999年拍攝王家衞電影《2046》時開始學習英文，新片將於本月起至9月在意大利拍攝，而木村就將於下月起程前往當地，他表示在疫情下到外國拍攝會加倍小心。《THE SWARM》計劃於明年全球同步播出，而在日本就透過Hulu播放。此外，木村在IG貼上手指流血的照片，講笑表示一定會報仇，未知他是否被愛犬咬傷。而木村最近亦為麥當勞創業50周年拍攝廣告，廣告結尾展示他的珍貴童年照片，惹來網民熱烈討論。

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