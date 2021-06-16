林峯和老婆張馨月在大陸真人騷《妻子的浪漫旅行5》狂晒愛，繼早前公開求婚片段後，連2019年註冊結婚的畫面，都奉獻給節目播出，更將一直冇公佈的結婚日期11月8日，都在節目上公諸於世。今日張馨月在微博貼上節目片段，林峯回憶當年簽紙結婚的畫面，當為老婆戴結婚戒指時，自己緊張到左右手都搞錯了。

在節目中，林峯指自己每次錄影時，都會一直「很想老婆」，坦言老婆和囡囡是他最愛的兩個人，當主持問到最美的畫面，林峯說：「應該是我們簽結婚證書的時候，那天是我第一次在岳父岳母面前親我老婆，我覺得那一刻，是我感覺人生真正第一次感覺到幸福的一刻，因為我那時候還挺慌亂的，我給我老婆戴戒指的時候，我左右手都搞錯了。」接着節目播出兩人註冊結婚的畫面，一對新人並沒着禮服和婚紗，林峯用普通話讀出誓言，之後為老婆戴結婚戒子，有人提點林峯「係左手」，但手忙腳亂的他，卻捉起老婆的右手，當發現錯了，失笑說：「沒辦法，第一次結婚。」

片段還註明兩人於2019年11月8日在香港註冊，終於曝光了兩人的正確結婚日期，事關當年9月兩人被爆入紙登記時，有傳他們會於同年12月8日的林峯40歲生日那天舉行婚禮，但林峯一直將婚期保密，2019年除夕才在微博貼相宣佈結婚了；直至今次在大陸節目上，終於正式公開結婚日期。林峯並再次在節目上向老婆示愛：「從戴戒指那刻開始，我覺得我很踏實，感覺幸福很實實在在的抓在手裏，因為感覺我非常幸福，可以娶到一個這麼優秀的老婆，總之就是很愛我老婆。」

而張馨月在微博貼上節目片段，留言笑老公：「你好，緊張先生@林峯，這個幸福而莊重的時刻，已記入愛情備忘錄」林峯留言回覆老婆：「我當時緊張了嗎？只記得那天所有一切都很幸福和美好。」公然打情罵俏。

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