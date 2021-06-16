ViuTV近年玩真人騷玩到出神入化，最近更將這玩法帶入MV中，今日在VivTV的官方社交平台專頁上載了一段關於MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）的短片，內容是招募真人騷《神的女主角》主題曲的MV女主角，主唱者當然是教主Anson Lo。在短片上Anson Lo表示需要兩位親人一齊參與這個真人騷，到時在家人的協助下，接受5個挑戰，勝出者便可以成為他的拍擋。

消息傳出後，fans的反應當然熱烈，想不到連Anson Lo隊友江𤒹生（Anson Kong）亦留言，他笑說：「我參加計唔計show錢？」有網民提議他不如反串做女仔去面試，當作是餘慶節目，不過小編很快便回覆：「一世人兩兄弟，錢呢家嘢……你知公司咩料啦！」後來鄭欣宜亦有加入戰團，她說：「OMG ME!!!! I’M YOUR GODDESSSSSSS!!!」她更自薦及call埋好兄弟許廷鏗一齊出鏡，欣宜寫：「OMGOMGOMG ，許廷鏗做嘢啦！快啲！」

而今晚播出的《調教你MIRROR》輪到Anson Lo出場，花姐說：「Anson Lo原來喺小學已經有老師話佢，問佢可唔可以做人唔好咁虛偽。」後來花姐亦有在IG貼了一張Anson Lo在台上的相片並說：「演唱會前，仍然要為劇集錄歌，最終病咗。記得醫生話佢聲帶有事，佢有一秒鐘嘅擔憂，然後又若無其事。佢就係咁……永遠唔畀人擔心佢，然後自己孭晒所有嘅壓力。」花姐還表示自己會用「癡線佬」來形容對方：「我越叫佢唔好咁大力唱跳留力，佢就越大力，一定要證明畀大家睇佢冇事，因為佢唔想錯過每一個表演機會。欣賞佢癡線嘅毅力，但以後請緊記要愛自己多。跳唱唔係一條易行嘅路，但你嘅癡線一定會令你成功。」

Anson Lo當時在IG限時動態轉發花姐的留言並說：「其實你才是最大壓力的一位，我能夠做到的，就只有做好每一次表演的機會，每一次表現自己的機會，辛苦你，花姐！」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）