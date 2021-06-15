陳欣妍、YouTuber新德莉莉主演、印度導演Sri Kishore執導的首部港產Bollywood電影《我的印度男友》，由旨呈負責唱主題曲《印度咖喱因乜呢》，被網民大讚甚有Bollywood風味，意念突出。在香港土生土長的印度人新德莉莉早前就充當導遊，帶陳欣妍和旨呈到位於跑馬地黃泥涌道的印度廟朝聖。未入廟前，莉莉叮囑他們右腳先踏入門，記得先除鞋後洗手，她說：「洗咗手就唔可以用嚟除鞋，唔係就要洗多次。入到廟要先敲三次鐘，因為廟入面有印度三位大神，分別係『毀滅之神』濕婆、『創造之神』梵天同『維護之神』毗濕奴。」莉莉更教陳欣妍和旨呈拜象神梵天求財，大家都十分誠心。

又愛又恨Mike導

陳欣妍曾拍攝ViuTV節目、Mike導負責的《美女郊遊遊》，說到今次首次做電影女主角，她謂兩者有很大分別：「《郊遊遊》辛苦啲，合作嘅兩位導演都鍾意嘅，不過Mike導係『又愛又恨』，愛佢係我哋一拍即合，恨佢逼我突破自己。印度導演Sri Kishore就畀我好多衝擊。」陳欣妍又指之前對印度認識只停留在美食及衣飾，拍完電影後才有深一層了解，她續說︰「今次認識到印度人係好直接，第一日就講『我愛你』。現場問返印度朋友本身嘅戀愛經驗，原來就係咁真同直接，可能覺得快，原來佢哋好直接表達，唔會諗咁多，反而幾鍾意咁簡單。」

宗教家人是禁區

同場的莉莉經常在網上介紹印度相關知識，「恆河水洗完衫直接飲？」、「印度冰條」和「印度強姦之迷」三條片都各有過10萬點擊率。而跟印度人做朋友，原來都有一些禁忌，莉莉說：「對我哋嚟講唔可以笑我哋宗教，唔可以話我屋企人。對我哋文化有乜嘢疑問，可以直接啲問。」一身印度裝束的旨呈就表示錄《印度咖喱因乜呢》前要上網做資料搜集，留意印度口音的廣東話，更專誠到尖沙嘴重慶大廈買衫。訪問時，三人就特別到重慶大廈內一間印度士多入貨，莉莉透露印度人最喜歡買地道用品和香料。