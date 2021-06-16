國家主席習近平3月初出席內蒙古代表團審議期間，提到「三千孤兒入內蒙」的歷史事件，導演爾冬陞立即宣佈開拍新戲《父輩》（暫名），以「作為慶祝中國共產黨成立100周年獻禮之作」。當時爾冬陞接受大陸傳媒訪問表示：「聽到這個故事後幾乎是立即決定要搬上大銀幕，這個故事非常打動我，它（三千孤兒入內蒙）是一個關於愛的故事，也是一個用博大的胸懷和堅韌的力量戰勝危難的故事。」

為早着先機快人一步，爾冬陞在3月中已親身到內蒙古為電影進行勘察工作，並趕及4月正式開機，同時找來大陸時代少年團成員丁程鑫和大陸演員王鏘擔任男主角。最初電影在大漠下拍攝順利，爾冬陞更讚兩位演員聰明，一教就懂。可是，他今日在微博卻大發牢騷，直指有經理人公司不顧合約精神，在拍攝期間私自接走藝人，嬲到他血壓飆升，他說：「有家經紀公司無視行規及合約精神，居然在未經我方同意，拍攝最重的一場戲時，安排車輛把演員接走，氣的我的血壓飆到198……謝謝兩個小帥哥不斷安慰我。」只見他在微博所貼的相中，顯得一臉無奈惆悵，而身旁的丁程鑫就用手安撫他。

近年長駐大陸的爾冬陞，不時以導師身份上真人騷節目，其中去年《演員請就位2》時，他便毫不客氣鬧爆參賽者的演技水皮，齋靠樣搵食等。過往遇事不平則鳴的他，曾力撐受爭議的《十年》奪香港電影金像獎「最佳電影」，如今拍攝歌頌共產黨的電影，據資深時事評論員劉銳紹分析，指這類文化作品估計最終也會流於「歌功頌德、隱惡揚善」的結果。

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