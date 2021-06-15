梁詠琪（Gigi）於1996年簽約邱復生的年代公司後，我就開始認識這位高妹，但Gigi的自我保護意識很強，所以甚少交往，後來她與鄭伊健拍拖，被封「好勝Gigi」，後來又發生害空姐被炒傳聞，感覺上她算是麻煩一族。到了2015年她換經理人公司，開始與她多了接觸，有時她會偕老公和囡囡一起來吃飯。直到Gigi當媽咪後，她變得成熟，待人細心體貼，對周遭一切只追求隨遇而安，今日的Gigi令人相處得很舒服。

今年有關她的空姐傳聞又被人翻出來，新版本變成是A空姐提出與Gigi合照要求，她不但親切接受，還希望合照沖印出來後能寄給她留念，A空姐照辦後卻被上司「照肺」，原來是Gigi投訴遭騷擾，該名空姐怒言指摘她虛偽。這件事其實流傳很多年，有許多不同版本出來，我的好奇性格當然去追查，首先我問過知情的空姐小施，她說：「A空姐當日確實係喺飛機就降落時，叫醒咗梁詠琪要求合照，當時佢係話好眼瞓，所以冇影到，成個過程畀我哋阿姐（上司）睇到，之後係有照肺，連我哋都被訓話，唔可以騷擾客人休息，阿姐當時係有同梁詠琪道歉，但冇炒A空姐！」

後來我同Gigi有次吃飯，我有問起空姐傳聞，她說的版本和小施說的有9成接近，唯一不同是Gigi不知道A空姐是否被炒，Gigi說：「呢件事發生喺2000年，嗰陣忙到死，真係得坐飛機時間可以趁機瞓吓，我瞓到矇矇矓矓，忽然間俾人拍醒話合照，個樣咁攰，梗係唔想同人影相，所以咪話唔影囉！但我真係冇投訴過佢，反而係佢上司後來又拍醒我話『唔好意思』，我當時話冇乜嘢，只係話自己好攰先會拒絕合影。後來嘅發展係點我就唔知，但之後傳到話我有合影，然後攞張合照投訴個空姐係假新聞，嗰陣咁忙，邊得閒做啲咁嘅事，但如果真係因為我而令呢位空姐受處分，我同佢講聲抱歉！而家諗番件事，其實當時咪合影咗就算，就唔會有咁多是非傳出嚟！以前我處理事係唔夠成熟，而家結咗婚，做咗人哋阿媽，睇嘢會闊好多，多咗諗其他人感受。」

「好勝Gigi」形象重挫

Gigi當年被封為「好勝Gigi」，主要是因為1999年她與鄭伊健拍拖，被指是第三者，搶走邵美琪男友，有次離開伊健家時，她微笑步出來就被人說她門外擺出勝利者姿態，而伊健當時接受訪問，指Gigi是白羊座性格好勝，於是「好勝Gigi」綽號不脛而走。這事件令她形象重挫，其實當年伊健處理好些，不會搞出個「大頭佛」。首先Gigi與鄭伊健撻着時，伊健與Maggie已分手有3個月，不過Maggie後來因肝病入院，作為舊愛的伊健覺得有責任照顧她，所以與Gigi商量暫時不公開戀情，以免刺激Maggie，Gigi同意伊健這樣做，但他們的經理人各有想法；後來戀情被踢爆，外間認定Gigi是第三者，但有次我與Maggie閒聊，她也承認伊健與梁詠琪拍拖前，兩人已分手。

至於Gigi與伊健拍拖7年後分手，主要原因是當年Gigi發展越來越忙，但伊健並不希望女伴經常忙得沒時間陪自己，所以經常為此事發生磨擦，有次他問Gigi可否退下來，為他們將來放棄再發展事業，但當時Gigi廿幾歲對工作依然充滿鬥心，要她這樣放棄，自然不可能，結果彼此理念不同，一個向左走，一個向右走，分手是意料之內，2006年鄭伊健宣佈與梁詠琪分手。後來與蒙嘉慧（Yoyo）拍拖，相戀7年後，於2013年結婚，Yoyo可以成為他的妻子，自然是因為事業與感情之間，她選擇後者，婚後你見Yoyo有幾何出來拍戲。

Sergio一見鍾情

曾聽Gigi說過，她對感情有戒心，因為父母在其13歲時分開，之後爸爸沒再回來，母親一個人照顧她兩姊弟，她心裏好明顯站在母親一邊，與父親近乎沒交流。直至2011年她一個人去西班牙旅行，朋友找Sergio當她的導遊，Sergio對她一見鍾情，Gigi當時謊稱是模特兒，後來經過相處，發現Sergio性格開朗、很有自信、不拘小節及待人誠懇， 而且追到來香港，相識半年就向她求婚，Gigi直覺真命天子出現了，所以拍拖時間短，她敢放膽答應結婚，結果她真的沒看錯人，這個老公不但愛她，更愛整個家庭，為了多些時間陪女兒，更把高薪厚職的工作辭掉，自己經營時裝生意，讓自己更靈活操控時間陪伴囡囡。Sergio習慣在睡前和起床後會第一時間到女兒房看看Sofia，兩父女感情好到連Gigi也會呷醋。

她嫁給西班牙籍的Sergio，婚前她才傳短訊通知了父親，隔年在老公影響下，她終於解開心結，與父親再相約見面，我曾經問過Gigi，為何肯與父親再來往？她表示：「以前細個真係唔明白大人感情世界，當時只覺得媽咪好慘，爸爸離開，她要一個人養育我哋好辛苦，所以我會特別錫媽咪，而家自己結咗婚就知道感情事太複雜，好難講誰對誰錯。我最緊張都係媽咪感受，自從佢信佛後，一切睇得好開，媽咪已經釋懷，無論點都好，佢始終都係爹哋，我有責任照顧同關心佢，所以之前父親節有約埋細佬同佢飲茶。」

去年與一位珠寶界朋友陳太聊天，才知道她女兒與Gigi囡囡Sofia是同學，陳太說：「有次我去參加個女嘅學校活動，認識咗Gigi兩夫妻，佢哋大部份校內活動都有參加，所以同Gigi都熟咗。佢畀我感覺就係一個好友善嘅家長，佢仲主動畀聯絡電話我，我哋會經常交流囡囡嘅生活動態同校內嘅事，有時佢又會約埋我同其他家長一齊飲茶傾偈，我哋傾開出年囡囡升讀小一嘅安排，大家都想入某某國際學校，我問佢有冇搵人事關係，佢話唔想走後門，想憑實力正常去報考，唔得就算，唔強求，不過早幾日佢好開心同我講，兩次家長面試後，考到啦！仲開心過中六合彩！」

陳太又指Gigi完全沒明星架子，跟普通家長無異，大家是說子女和老公的家庭事：「感覺上佢係一個好媽媽同好太太，佢同老公好鬼恩愛，我完全感受到佢係過得好滿足自在，佢同我講，事業對佢嚟講已經唔係咁重要，有得做咪做，唔強求，但如果要離開香港太耐佢就唔會接，因為唔捨得離開個屋企太耐。」

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作者介紹：白露眉，縱橫娛樂圈35年的資深記者，看盡圈中人情冷暖；這年頭，地球病了，娛樂圈轉慢了，白露眉是時候出手了，在《蘋果》分享【非常人•非常事】，跟「蘋民」圍爐取暖。這次會一周寫兩期，每逢周三和周日刊登，不過周日不會開名寫人物，我會以秘聞方式寫娛樂圈的有趣事。

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