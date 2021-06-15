今個星期日是父親節，無論已經預備好節目，還是未有計劃，都不妨花心思為父親送上禮物來傳達心意，相信即使平日形象嚴肅、寡言的父親，收到都會窩心得會心微笑。

【時尚親子升溫】

親子裝不一定是母女的專利，不如趁這個專屬節日與爸爸穿上「父子裝」，透過時尚穿搭將溫馨感升溫。

Boss找來世界拳擊冠軍Anthony Joshua及他的兒子JJ演繹全新廣告企劃，發掘Anthony在拳擊場外，深愛家人且盡責的父親角色。他們穿上由Anthony Joshua與品牌攜手設計的Boss x AJBXNG聯乘系列，襯絕的型格西裝look及時尚運動裝。

潮爸余文樂經常與兒子Cody配搭出「父子裝」，但就不是一式一樣，而是利用色調或棒球帽的配飾，為造型增加亮點與配襯度。

【精選Father’s Day Gift Ideas】

相比女士，男士更注重於實用性與細節，實用大方的小皮具如銀包或卡片套，都是每天不可或缺的隨身物。

Montblanc Extreme 2.0皮具系列講究舒適與卓越性能表現， 純黑色皮革配碳纖維設計與絲印的藍色皮革，結合運動與高雅氣息 。

Tiffany 的黑色小牛皮卡片套與或Diamond Point 的錢夾相配，完美凸顯父親的內涵與品味。

商務型爸爸，送上工事包或領帶，自然是最時尚實用的好選擇。

舒適易襯的球鞋，無論是成熟型，還是活力型爸爸同樣適合。

Hogan H383運動鞋以70年代田徑運動為靈感，極致輕巧且功能超卓；另一款Hyperlight運動鞋充滿流綫型，糅合慢跑鞋系列的結構和都市感十足的元素。

Zegna Triple Stitch利用輕盈透氣的帆布材質詮釋現代感的運動鞋款，令腳感更舒適，隨性自在，適應同貼場景穿搭的靈動感。

Giuseppe Zanotti Blabber Craft 運動鞋以不同材質的碎布圖案疊砌出豐富細節，即使是純白款式，也低調極簡風格卻不失隨性。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）