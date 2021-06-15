香港人對印度並不陌生，電影就有「印度劉德華」之稱阿米爾罕（Aamir Khan）主演的《作死不離3兄弟》、《打死不離3父女》等片，叫好叫座。早前印裔導演Sri Kishore拍了一套港式Bollywood電影《我的印度男友》，找來陳欣妍、YouTuber新德莉莉（New Dellily）演出，旨呈唱的主題曲《印度咖喱因乜呢》，被網民讚甚有Bollywood風格。

早前新德莉莉充任導遊帶陳欣妍同旨呈到印度廟參拜，他們一行三人去到位於跑馬地黃泥涌道的印度廟。進廟前莉莉提醒各人要右腳先踏入門口。媽咪教落「入屋叫人，入廟拜神」，莉莉先帶他們去洗手︰「入廟前要除鞋同洗手，不過洗咗手就唔可以用嚟除鞋，唔係就要洗多次。」她指印度有超過一萬位神，各人可以依照喜好同需要去拜，陳欣妍同旨呈就去了祈求平安同財運。

入廟拜神右腳先行

入廟後莉莉話要先敲三次鐘，因為廟內有印度三位大神，分別是「毀滅之神」濕婆、「創造之神」梵天、「維護之神」毗濕奴。在韋家輝導演的作品《喜馬拉亞星》入面，就提到過梵天。莉莉話︰「最右邊嗰位就係濕婆，印度人唔食牛，因為牛係濕婆嘅動物，我哋尊重蛇，因為蛇係濕婆嘅武器同動物。」跟着她又教陳欣妍同旨呈拜梵天求財，即是泰國人拜的四面佛。

陳欣妍早前為Mike導執導的節目《美女郊遊遊》任主持，今趟是第一次做電影女主角，自言是兩種完全不同經歷︰「《美女郊遊遊》係一個真人騷綜藝節目，所以冇得預先準備，所有嘢都係臨場反應，要喊就喊、笑就笑。拍戲事前可以做好多功課，可以由圍讀開始，到試戲，好多嘢都可以預早同導演溝通，兩件事性質唔同。」

論到辛苦程度，陳欣妍話︰「《郊遊遊》辛苦啲，合作嘅兩位導演都鍾意嘅，不過對Mike導係『又愛又恨』，愛佢係我哋一拍即合，恨佢逼我突破自己，而印度導演（Sri Kishore）畀咗好多衝擊。」陳欣妍之前對印度認識，只停留在飲食文化及衣飾，拍完電影後才有深一層了解︰「今次認識到印度人好直接，第一日就講『我愛你』，現場問返印度朋友本身戀愛經驗，原來就係咁真同直接，可能覺得快，原來佢哋好直接表達，唔會諗咁多，反而幾鍾意咁簡單。」近年欣賞過不少印度片，故事是有點老土，笑中有淚、淚中有笑，她說︰「我鍾意呢種元素老土但感人，好似睇《起跑線》唔會有一分鐘去篤手機。」

印度禁忌你要知

莉莉於香港土生土長，在YouTube她主要介紹印度相關知識，有講「恆河水洗完衫直接飲？」、「 印度冰條」同「印度強姦之迷」三條片，都有過10萬點擊。莉莉話今次拍戲最大得着，是學曉跟不同人合作同溝通︰「因為喺YouTube世界，係得自己一個對住相機，或者你最多就係一兩個同事幫你拍片，拍戲就唔同。」如果想同印度人做朋友，莉莉話有幾樣禁忌要知，她說︰「對我哋嚟講，唔可以笑我哋宗教、唔可以話我屋企人。對我哋文化有乜嘢疑問，可以直接啲問。」

她指有不少香港朋友都會問：「邊度食咖喱最正宗？」莉莉笑話︰「嚟我屋企食囉，自己屋企嘅咖喱係我哋最鍾意同好食。印度人係唔會畀錢出去食咖喱。」另外，旨呈今次為電影唱主題曲，當日他以一身印度裝束亮相︰「你睇我一身衣着就知，今次錄呢首歌，係加咗『印度式感情咖喱』，希望可以跳出港式嘅框框。」錄音前他專誠上網做資料搜集，留意印度口音的廣東話，更專誠到尖沙嘴重慶大廈買衫，增加自己代入感。

另外，有「芒果之王」稱號的印度Alphonso芒果，打從3月到6月尾當造。莉莉帶旨呈同陳欣妍到尖沙嘴的重慶大廈，她透露印度人都喜歡到此買地道用品，特別是香料。陳欣妍話在電影開拍前，導演Sri帶隊行過一圈，簡單了解印度人的生活。他們一行三人由莉莉帶隊，入到一間相熟的印度士多，內裏擺滿印度香料同食物，Alphonso芒果售價大概是15元左右一個。

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