鄧兆尊坐擁逾億身家，一向不理世俗眼光，揀女友品味獨特，經常一拖三個女人出巡，絕對是男人偶像，昨晚ViuTV播出另類選美節目《造美人》，找鄧兆尊及網絡紅人達哥在「抱石大賽」點評《造美人》12強攀石姿態，享受「背多Fun」時間，而鄧兆尊被旁白取笑偏好「有啲肉地嘅女仔」。

強尼在節目中解釋不少男士經常看到女士的背部就充滿幻想，猜對方是否一名美女，因此，邀請鄧兆尊和達哥來點評《造美人》佳麗，昨晚鄧兆尊一開始講「背多Fun」最重要是流線形，兆尊雙手劃出一個葫蘆形狀，「要好似跑車咁有流線形」，見兆尊在看比賽時比較安靜，全程只細心欣賞佳麗背部的骨感美，反而主持強尼及達哥雞啄唔斷，評頭品足率先出場的5名佳麗。

有份做評判的達哥，自言製作組找他是因為自己曾讀Fine Arts，見慣女神維納斯，知道怎樣算是優美線條。芷橋打頭陣出場，達哥馬上留意到芷橋腰部「紅咗一撻撻」，強尼代為解釋因為前一天打沙灘排球，一眾佳麗可能曬傷，而且第二日就是錄影「抱石大賽」，絕對是力的表現，相當消耗體力，見芷橋很有毅力，即使不斷跌，她仍然繼續爬上去，達哥亦讚芷橋腳比背靚，芷橋未改造前曾被評「厚背肥腰」。

第二位出場就是運動身形的Semi，達哥讚Semi懂得擺甫士，而改造前的Semi曾被彈扁PAT，不過強尼指她有努力練臀部，亦有身高優勢，所以好快完成任務。Ann是第三個上場，達哥覺得她身形太瘦，但腰與腳比例好靚、膊頭肌肉夠firm，強尼就讚Ann腿部線條是眾佳麗當中最好，擁有一對長腿，達哥更笑指目測有九頭身，Ann在改造前已是超瘦背。

接着到有印度血統的Shweta排第四出現，明顯減掉大嬸虎背，背肉比三星期前越練背越薄，達哥讚她的手臂及臀部線條不錯，Shweta改造前因背部很多暗瘡，被稱「核突背」，目前經改造後，Shweta的手臂及臀部線條均變靚。

之後就輪到Ice排第五出場，達哥讚：「佢好似田徑選手身形，而且腳線條均勻。」Ice改造前被彈「上窄下闊」，經改造後，Ice身形結實有線條，昨晚看畢5位佳麗的攀石表現，達哥暫時覺得「背多Fun」分數最高是Shweta，因為Shweta收身不錯，兆尊則未發表意見，可能他想看畢所有佳麗才給予評語。

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