1+1=3，聯乘、合作總有double up的好處。Dior男裝主帥Kim Jones之前找了藝術家Kenny Scharf設計特別版，近日忽然發佈新驚喜，將會跟聯乘不絕的Sacai合作，為Dior 2022春季系列推出capsule collection，相關款式亦同步釋出，兩者合作而特別設計的logo，將Dior的I字換上打橫放的Sacai，一橫一直象徵合作。剪裁以Dior男裝tailoring輪廓為本，配以Sacai主帥阿部千登勢擅長的物料拼合，系列將於11月推出。

Burberry近期動作多多，昨日又透露於明日起會和時尚電商Ssense合作，開設有齊兩個單位名字的限時官網，以Imaginary Cities為主題，探索紐約Soho的城市生活空間想像力。Burberry特別設計新capsule collection，請來英國平面設計師Peter Saville和插畫師Jo Ratcliffe一齊創作，設計出作半人半獸的英文字母圖案，再印在經典的trench、tee和短褲上，定價由170美元起（約1,326港元）。

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