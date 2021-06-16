TVB上周四舉行首輪面試，今日再進行港姐第二輪面試，一眾《2021香港小姐競選》參加者在康城港鐵站轉乘專車前往TVB電視城。早前林作提名「東涌羅浩楷」Kirsten（霍穎璇），林作母親（王莉妮）則提名19歲氣質「契女」霍穎璇（Bronte）成功進入第二輪面試，巧合與「東涌羅浩楷」Kirsten的中文名只一字之差。

林母接受媒體訪問時稱，覺得Bronte與林作前度麥明詩相似，更揚言對方是理想新抱。今日林作女友裕美更化身妹仔陪「情敵」Bronte到場，落車時裕美主動幫Bronte拎袋，裕美自稱係林母奴隸，陪霍小姐面試。

裕美甫到場先自我介紹：「今日係霍小姐助手！」講到Bronte是否要她照顧？裕美笑笑口講：「可以咁講，我而家係林母嘅奴隸，任佢差遣，佢叫我陪，我就陪佢契女過嚟。」問到她是否不情願，裕美爽快地說：「我好甘願，平時都冇咁早，晨早流流見到靚女梗係精神！」

提到林母向Bronte開綠燈，表明想對方做新抱，Bronte即是她的情敵？裕美說：「我冇所謂，我個人好大方。」之後裕美拍一拍Bronte膊頭，續道：「辛苦佢，做佢新抱都唔係咁容易㗎！」

問到Bronte是否想跟裕美爭林作，Bronte坦言：「唔係！」此時，裕美搶答：「人哋咁後生，唔一定揀林作。」講到Bronte早前拍ViuTV節目《MIRROR EURO鬥GOAL FUN》，裕話即擋駕：「好耐之前嘅事！」記者再追問今屆歐洲國家盃是最近的事，二人均沒回答便上車。

19歲Bronte畢業於理工大學英文系，過去曾做平面廣告模特兒，近期更現身ViuTV節目及參加TVB選美，被指「食兩家茶禮」，未知這位林母眼中的理想新抱，最後會否能夠嫁入林家，不過早排翻查Bronte的IG，見她跟裕美早已認識，估計未必會橫刀奪愛。

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