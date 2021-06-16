胡楓（修哥）本周六（19日）紅館開騷，近日忙於排練，今天他邀請了嘉賓之一的陳潔靈於九展綵排。修哥隆重宣佈：「今次我嘅演唱會得到陳潔靈擔任嘉賓，真係非常之開心，我想同佢合作好耐，但係冇機會，每次見到佢我都會唱一句『真開心可跟你對望，內心閃出光……』，所以今次會合唱《千個太陽》，真係好開心。」

輪流生瘡

問到修哥怕不怕跟陳潔靈合唱，會唱到喉嚨痛？修哥說：「呢幾日好攰，佢（陳潔靈）嘴唇生瘡，我喉嚨生瘡，講嘢都唔想講，呢幾日邊有時間休息？呢3日連續練歌，每日6小時，好似開幾場演唱會咁，心情冇咩嘅，係擔心開騷時喉嚨有冇問題。」修哥另透露羅蘭、林子祥、薛家燕與Supper Moment等做嘉賓，他將會唱20多首歌，問到找四哥謝賢的進展，修哥說：「我有打畀佢，佢話唔得閒同你傾偈，點知佢。」

修哥曾於2012年假紅館開騷賀80大壽時，差點誤踏舞台機關險墮台一事，原來修哥至今仍有陰影，他說：「上次真係機乎落咗去，好彩萬幾人喝住我，若然我落咗去，台下stand by嘅係林憶蓮，落咗去就大件事，今次會企喺度講嘢。」

陳潔靈教養聲

陳潔靈將在修哥演唱會再多唱一首歌曲，她坦言感到榮幸，她說：「好多謝修哥，令到我可以踏上紅館，而家真係唔容易，企上去真係好難得同要珍惜，感覺不一樣。」她又勸修哥不要多說話，並要喝暖水及胖大海養聲。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）