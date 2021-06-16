港姐選美盛事早前首輪面試吸引400人參選，主打為一眾非主流女性碰碰運氣，今日進行複試，部份女仔有備而來改以性感上陣，質素明顯有調整。而星二代包括關禮傑女兒關楓馨、麥翠嫻女兒Victoria，另外還有林作媽咪提名的霍穎璇、前ViuTV演員王俊雅（Natalie），不乏律師、醫護參選。

前藝人麥翠嫻提名從事金融的24歲女兒Victoria參選，今日更陪女兒現身壯膽，問Victoria會否因媽咪是圈中人而多了信心？ 她說：「我本身做投資銀行金融，媽咪陪我嚟壯膽，好緊張，好少喺幕前亮相，主要想提升自信，以學習好奇心態參選。」但她表示作為星二代有少少壓力，至於為何24歲才參選？她說：「今年有信心，之前冇乜，我本身好細膽。」麥翠嫻在女兒登上專車之前，攬攬祝福：「Good luck！」

關禮傑女兒關楓馨今次未有像首次面試一樣，直接在電視城現身，反而跟從大會的安排，到康城站坐專車進入電視城，問到她有否信心？以及爸爸又有否給意見？關楓馨最初沒有回答，急步想走上車，但最後都應要求停下來表示：「平常心喇，爸爸都係鼓勵，唔該晒大家，下次再傾。」

雖然不少候選者在今日複試以端莊look示人，不過仍然有人玩「股」惑，全場最年輕的17歲「富家女」張曉祺（Ukei），今日出動白色超短貼身裙騷腿，走路時超短裙越縮越短，露出了股肉，盡洩春光！被視為大熱之一的王婳婳亦順利進入複試，她表示要準備好廣東話，對自己亦有信心。對於被指有點似大陸女星吳謹言，她表示：「係呀，好多人話我似佢，我都好鍾意對方。」而曾經為ViuTV拍劇的王俊雅（Natalie），表示已經與ViuTV沒有約。至於被爆料指是拜金女的Elsa，表示今次以平常心進入複試，問她是否鍾意識有錢男友？她否認並稱自己單身了兩年沒有拍拖，再追問識男友是否要富貴有錢，她即收起笑容離開。

過往是選美常客的賴彥妤（Vivienna）可謂屢敗屢戰，今次又再現身複試，樣貎亦比以前更輪廓分明，她聲稱在英國修讀法律學系，以學霸成積今年回流香港，目前於中環律師樓實習中。精通不同語言的她，之前有選美及多次擔任主持經驗，Vivienna與圈中人稔熟，剛剛完成一部電影，演李日朗的老婆。

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