日本神劇《半澤直樹》47歲男主角堺雅人的43歲女星老婆菅野美穗早前復出拍攝NTV連續劇《我家的女兒交不到男朋友》，與人氣女星濱邊美波分飾母女，雖然收視成績平平，但她的好感度卻急劇上升，深受當地廣告商歡迎，令其廣告酬勞勁升2,000萬日圓（約141萬港元），成為今年的廣告女王。

菅野美穗於2015年和2018年先後為老公堺雅人誕下一仔一女，有廣告代理商指，菅野美穗不時在電視節目和雜誌訪問提及湊仔的私人生活，其言論深得日本師奶的同感，在網上掀起話題，從而亦得到專攻主婦市場的生活用品和化妝品的廣告商垂青。有電視台工作人員爆料：「以前有指菅野美穗拍一個廣告的酬勞大約有4,000萬日圓（約282萬港元），但最近已跳升至6,000萬日圓（約423萬港元）。」爆料人又指雖然76歲女星吉永小百合和綾瀨遙以往的廣告酬勞排名均是名列前茅，但綾瀨遙卻因疫情影響令廣告收入下滑，更指如果菅野美穗和堺雅人夫妻檔孖住拍廣告，酬勞更有可能超過1億日圓（約705萬港元）。據悉，菅野美穗私底下亦非常親民，無論拍劇集或上綜藝節目都會與所有工作人員打招呼，業界有很多人都希望與她合作。

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