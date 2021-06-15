韓星朴敘俊即將進軍荷李活，其實近年多位亞洲影星在荷李活都備受重用，加入大製作中演出，當中不乏香港演員，而且不少電影都會在今年或明年上映。

吳彥祖《回憶潛行》

進軍荷李活多年的吳彥祖，曾演出《人造天劫》（Geostorm）及《盜墓者羅拉》（Tomb Raider）等大片，近年戲份越來越重，他夥拍曉治積曼（Hugh Jackman）演新片《回憶潛行》（Reminiscence 圖），電影即將8月上映，片中他更持雙槍殺敵。

梁朝偉《尚氣與十環傳奇》

早受國際影壇認同的梁朝偉，去年才初次參演荷李活Marvel首部華人英雄電影《尚氣與十環傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings 圖），演出原型是「傅滿洲」的奸角「文武」，陳法拉亦以該片首登荷李活大銀幕，電影將於9月初上映。

楊紫瓊《阿凡達》系列

來自馬來西亞的楊紫瓊2000年憑《臥虎藏龍》揚名國際，近年更獲甚多演出機會，演過《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）、下月推出的《Gunpowder Milkshake》（圖）等，更加入預計明年上映的《阿凡達》（Avatar）續集系列，在戲中演科學家。

甄子丹《殺神John Wick 4》

繼《俠盜一號：星球大戰外傳》（Rogue One：A Star Wars Story）及《花木蘭》（Mulan 圖）等電影後，甄子丹將第四度出戰荷李活，參演奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的《殺神John Wick》系列第四集，初步預計於明年5月上映，他在戲中演奇洛舊友。