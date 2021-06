韓星朴敘俊即將進軍荷李活,其實近年多位亞洲影星在荷李活都備受重用,加入大製作中演出,當中不乏香港演員,而且不少電影都會在今年或明年上映。

吳彥祖《回憶潛行》

進軍荷李活多年的吳彥祖,曾演出《人造天劫》(Geostorm)及《盜墓者羅拉》(Tomb Raider)等大片,近年戲份越來越重,他夥拍曉治積曼(Hugh Jackman)演新片《回憶潛行》(Reminiscence 圖),電影即將8月上映,片中他更持雙槍殺敵。

梁朝偉《尚氣與十環傳奇》

早受國際影壇認同的梁朝偉,去年才初次參演荷李活Marvel首部華人英雄電影《尚氣與十環傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings 圖),演出原型是「傅滿洲」的奸角「文武」,陳法拉亦以該片首登荷李活大銀幕,電影將於9月初上映。

楊紫瓊《阿凡達》系列

來自馬來西亞的楊紫瓊2000年憑《臥虎藏龍》揚名國際,近年更獲甚多演出機會,演過《我的超豪男友》(Crazy Rich Asians)、下月推出的《Gunpowder Milkshake》(圖)等,更加入預計明年上映的《阿凡達》(Avatar)續集系列,在戲中演科學家。

甄子丹《殺神John Wick 4》

繼《俠盜一號:星球大戰外傳》(Rogue One:A Star Wars Story)及《花木蘭》(Mulan 圖)等電影後,甄子丹將第四度出戰荷李活,參演奇洛李維斯(Keanu Reeves)主演的《殺神John Wick》系列第四集,初步預計於明年5月上映,他在戲中演奇洛舊友。