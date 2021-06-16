林作提名19歲少女霍韻璇（Kirsten）競選今年港姐，上周首輪面試時，來自東涌的Kirsten與哥哥現身，頓時成為焦點，其貌似羅浩楷更令人一見難忘，事後林作解釋提名Kirsten原因是看到她內心美麗，對方是心目中冠軍人選：「只要表面佛系，有佛相就得喇，Kirsten就係擁有呢份仙氣，你睇佢成個神仙咁嘅樣就知啦！」

Kirsten的IG有不少自拍照，有大頭相，長髮、短髮、濃妝、素顏甚麼造型均有，翻看她中學階段舊照，當時比現在清減得多。Kirsten自稱為音樂家，熱愛唱歌，並以Lenar Bata推出兩張專輯，共收錄超過20首歌，在YouTube開設頻道分享Live演出，吸引27人訂閱。另外Kirsten於港姐面試後，更有人在IG開設fansclub，分享面試當日的相片，亦吸引25位follwers。

現居於東涌的Kirsten，據知是中國、西班牙與菲律賓混血兒，與哥哥感情要好，IG內不時見到哥哥蹤影及兄妹的童年照。哥哥當日現身面試時，脹爆街坊造型夠親民，跟妹妹一樣自封音樂家，其IG內相片差不多全是跟音樂有關，擅長吹木童笛及彈琴，以Lenar Mitchell推出過6首音樂作品，YouTube頻道歡迎程度比妹妹為佳，訂閱人數差不多是妹妹4倍達93人，相信因為妹妹人氣上升，兄妹的音樂將獲更多人留意欣賞。

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