林家棟夥拍南亞裔演員，由陳建朗執導電影《手捲煙》，昨晚在圓方舉行首映，戲中一眾演員現身，吸引陳果、岑建勳、劉俊謙、王宗堯、徐天佑、林保怡、周家怡等捧場。

電影在疫情爆發時期拍攝，現在終於上映，家棟說：「拍時全球都唔了解疫情，我哋經常喺繁盛地方拍攝，周邊啲人都眼望望睇我哋有冇戴口罩，但唔使埋位時我哋都會即刻戴返。」面對疫情在人口密集地方工作，家棟說：「我性格唔擔心得太多，都係要做，本身套戲早半年要開拍，因為爆發疫情延期。」

幸好一切拍攝順利，家棟深刻記得與新演員開會時，曾經口快爆粗鬧南亞裔演員Bipin Karma，「佢覺得有被欺凌嘅感覺，我叫佢記住呢種感覺，就係你嘅角色，之後出嚟效果好好」，電影獲得多個影展垂青，對家棟來說是最好回報，「套戲係支持新導演，由電影發展基金資助，證明納稅人睇到我係培育到新人」。

香港政府收緊電影審查，違反國安法題材不宜上映，身兼製作人和演員的家棟說：「我拍緊戲，未詳細留意晒，呢個時候講唔公平，我唔信懶人包，而家知啲唔知啲去講好武斷，等了解清楚先。」家棟正與古仔合作電影《惡行之外》進行埋尾，故要留鬚及長髮，緊接會為郭富城合作電影《斷網》補戲，家棟笑言精神分裂，不過慶幸有工開。

蔣祖曼獲陳建朗導演邀請，客串做老師角色，與家棟和南亞裔演員有對手戲，由於屬資助電影，蔣祖曼可以不收酬勞，最後只收車馬費，並說：「支持香港電影係應該。」她第二次和家棟合作，獲益良多，覺得自己好幸福。拍攝時處於電影業低潮，她指開工時遇上最多幕後及演員探班，大家亦做足防疫措施，絕對安心。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）