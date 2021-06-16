天王郭富城老婆方媛（Moka）自從生下兩名千金Chantelle及Charlotte後，主力照顧家庭，遇上老公要出去搵食，Moka便要一打二，做個fulltime Mom。Moka今晚在社交平台晒湊女日常，見她帶一對女兒去主題公園，又帶她們睇音樂騷，還可以一手拖一個，似乎已習以為常。

原本以為天王之家，平日飲飲食食都會比較講究，但想不到Moka會帶女兒去食茶餐廳，而且郭小姐對茶記的熱朱古力相當喜愛，而為了女兒飲得方便，Moka讓女兒用飲管飲，看得出郭小姐為求飲到心愛飲品，相當搏命。

另外，有Moka湊女外出，看打扮是郭小姐去看跳芭蕾舞的打扮，Moka拖着女兒，郭小姐興起更一下跳上母親身上，如同小樹熊般。另外，Moka又帶兩女去沙灘，以及去睇音樂騷、主題樂園等，室內室外都去齊，這位fulltime Mom十分忙碌。而Moka亦有留時間給自己，她晒出自己去做運動的照片，見Moka身材保持纖瘦勁fit，其中一幅見到有一位郭小姐亂入，做了小小「影後」。雖然Moka為了保護女兒，盡量沒有公開女兒們的正面照，但仍看得出兩位郭小姐都是小美子胚子，似足媽咪呢！

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