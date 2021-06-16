莫鎮賢今天邀請一班好友包括袁潔瑩（Fennie）、韋綺珊、肥媽 Maria Cordero與余宜發等，出席歌友會「尊賢薈」啟動禮暨「世界急需愛」生日派對。原來莫鎭賢跟韋綺珊明天同日生日，他們一同切蛋糕慶祝。

曾情緒病困擾的Fennie，早前出演網上節目時，雙頰較凹，目測可能不足100磅，令外界擔心其健康。今天見她精神飽滿，狀態很好，她坦言目前超過100磅，情緒病亦已康復，她說：「早排情緒唔係幾好，真係會由中環去銅鑼灣都覺得好吃力，真係唔知點解，所以要搵醫生、搵朋友幫手，醫生話係焦慮症、人群恐懼症，心跳得好快，而家已經好返。」

否認厭食症復發

Fennie跟莫鎮賢是相識多年的好友，笑言以兄弟相稱，受情緒困擾時都會找他傾訴，就連感情事也會跟他分享。問到Fennie是否因情緒問題而不考慮復出？她說：「唔關事，嗰段時間唔知發生咩事，頭髮好長，都係自己剪，唔想見人。」由於身形依然纖瘦，大家也擔心她是厭食症復發，Fennie說：「視覺上啫，可能我唔夠瞓，飲水唔夠，我喺屋企着背心，我妹話我身形正常㗎，而家都超過100磅。幕前就等機會啦，都有人搵我拍劇，都有推嘅，係因為角色我覺得自己拿捏唔到，太耐冇出現，唔想觀眾失望，或者等我身體ready、心態ready，咁乜嘢角色都唔會怕。」

現時Fennie會學習一些感興趣的工藝，不過多年來沒有開工，經濟會否有壓力？她笑說：「冇收入㗎，錢多有多用，少有少使，細個好鍾意名牌，已經冇買好耐嘞，而家做義工最開心，係心態嚟。」

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