鄭中基今日現身高先影院為香港兒童國際電影節宣傳，他支持觀眾入場，因為透過大銀幕睇戲才夠真實。鄭中基過往也曾帶子女入場睇戲，早年囝囝太細，會被戲院震撼聲音嚇親，「慢慢佢就鍾意睇動畫，恐龍之類，反而Peppa Pig佢會驚。阿女第一次睇電影喊，係睇我配音電影，成件事美好同感動。」

鄭中基長女Emma 7月生日，每年暑假總會安排家庭活動慶祝，但今年礙於疫情關係要留在香港，「好難諗，呢幾年都做咗好多親子活動，真係要問下阿女，佢想玩過山車，越大越刺激，好彩（我）而家仲敢玩，可以陪佢，第日就叫細佬同佢玩啦！」提到日後女兒可能會有男友陪玩，鄭中基聽罷即緊張說：「冇咁快，男友就我同佢玩先。」並笑指女兒表示沒男友，反而囝囝話有6位女友，他以為女同學就是大人所指的女友。

鄭中基正開拍賀歲電影《闔家辣》，預計會7月完成，而本來8月底會在台灣開騷，因當地爆疫再延期。此外，鄭中基現時有製作團隊拍攝電影，他希望後年賀歲片會是自己公司電影登場，對於政府進一步收緊電檢條例，他認為對個人創作沒有影響。

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