蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
最Hit
要聞港聞
兩岸國際
娛樂
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

鄭中基因台灣爆疫致個唱延期 暑假留港嘆唔識安排親子活動

13分鐘前
鄭中基預計會7月完成正開拍的賀歲電影，而本來8月底會在台灣開騷，因當地爆疫再延期。

鄭中基今日現身高先影院為香港兒童國際電影節宣傳，他支持觀眾入場，因為透過大銀幕睇戲才夠真實。鄭中基過往也曾帶子女入場睇戲，早年囝囝太細，會被戲院震撼聲音嚇親，「慢慢佢就鍾意睇動畫，恐龍之類，反而Peppa Pig佢會驚。阿女第一次睇電影喊，係睇我配音電影，成件事美好同感動。」

鄭中基長女Emma 7月生日，每年暑假總會安排家庭活動慶祝，但今年礙於疫情關係要留在香港，「好難諗，呢幾年都做咗好多親子活動，真係要問下阿女，佢想玩過山車，越大越刺激，好彩（我）而家仲敢玩，可以陪佢，第日就叫細佬同佢玩啦！」提到日後女兒可能會有男友陪玩，鄭中基聽罷即緊張說：「冇咁快，男友就我同佢玩先。」並笑指女兒表示沒男友，反而囝囝話有6位女友，他以為女同學就是大人所指的女友。

鄭中基正開拍賀歲電影《闔家辣》，預計會7月完成，而本來8月底會在台灣開騷，因當地爆疫再延期。此外，鄭中基現時有製作團隊拍攝電影，他希望後年賀歲片會是自己公司電影登場，對於政府進一步收緊電檢條例，他認為對個人創作沒有影響。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多立即下載體驗

鄭中基
娛聞樂陪你走遍全球追星，即Like「娛果」FB 專頁！
BannerBanner