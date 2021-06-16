【HAPPY FATHER’S DAY】章國明導演乃香港新浪潮電影的代表人物，其作品《邊緣人》被奉為經典，女兒章彥琦（Ashley）女承父業，她任編劇的電影《一秒拳王》更以1,698萬元票房成為上半年最賣座港片，已上映超過三個月。早前兩人到拍攝《一》片的拳館接受《蘋果》訪問，Ashley笑指傳承父親對電影的熱血，全因從小看電影，父親每事問令她壓力大到要匿入廁所，章國明就表示「電影教女法」此構思源自許冠文，自言靠「激將法」激勵女兒拍出好作品。

撰文：何永寧

章彥琦透露從小家中就是一間迷你影院，銀幕、投影機無一或缺。每次看完新片，父親章國明會每事問，她笑說︰「首先問好唔好睇？追問點好睇？點解好睇？問題隨年齡增長，與時並進。」Ashley更因此培養睇完電影上廁所的習慣，她解釋︰「如果話部戲唔好睇，佢會問你點樣改？都有壓力，驚答唔到，所以去廁所諗吓點答。」

電影教女法

電影集音樂、寫作、美術及心理學等元素於一身，令Ashley着迷，她透露︰「中學時參加過獨立電影影評班，都入過邵氏，本來諗住做助理製片，不過方小姐（方逸華）話助製要搬要抬，仲要應付『粗口人』，最後去咗美術部。」而章國明指「電影教女法」構想是來自許冠文，他表示︰「佢有類似講法，借電影教導小朋友、討論人生。我唔惡，到𠵱家仲會兩父女傾電影。」章國明又說︰「從來冇鼓勵佢入行，叫佢最好唔好做㖭，搵唔到食。」章國明更會踩阿女作品，坦言自己就是被「踩」出來︰「我會踩佢，豐富佢嘅創作。」

抗拒是必然

早前老牌電影人蕭若元同新生代游學修在網上爭辯「香港電影是否已死」，Ashley直言雙方各有道理，她認同有不少行家依然有一種情意結，認為電影是要在大銀幕放，但她反問一句︰「上網同屋企睇戲，尤其疫症之後，已經係一種趨勢。甚至外國HBO一啲大製作，都係同時喺戲院同平台放，咁你話《The Irishman》（愛爾蘭人）、《Roma》（羅馬）算唔算電影？電影係一個靈魂，只不過進入咗唔同軀殼、唔同方式存在。」章國明坦言︰「蕭生係舊一輩，層面留在舊時。正如以前菲林轉數碼，好多導演會抗拒，話『數碼唔係電影』，又話唔係大銀幕播嘅就唔係電影，𠵱家情況相似。」最後他肯定地表示電影是必然娛樂，強調「人就會死，電影唔會。」