台灣女星徐若瑄（Vivian）4歲便做小演員，客串電影《難忘的一天》，至19歲正式加入娛樂圈拍電影，憑清麗氣質被封為女神。不經不覺，Vivian今年已經46歲，還育有一子，但靚樣和身材都沒有走樣，今日她在IG上載一張小學六年級的畢業相，懷緬一番。當時的Vivian一頭凌亂短髮，十分男仔頭，但五官標緻，她自爆小學已有男仔暗戀，她說：「最近畢業季，翻了小學六年級台中健行國小的畢業紀念照的照片出來，Errrrr……這種髮型，當時怎麼還會有人暗戀我？一定是看到我美麗的內在了！」

原來在Vivian讀小學三年級時，父母離異，她和弟弟跟爸爸在台中生活，而姐姐和媽媽則搬往台北，直至她小學畢業，所以從小便要肩負起照顧弟弟的責任。她說：「海派的徐老爹，哪有空理我們女生的頭髮這種小事呢？算了，有故事的人也充滿著魅力呢？好多回憶湧上來，小學三年級就要煮飯菜給自己和弟弟吃、洗自己和弟弟的學校制服，常常脫水後忘了拿出來就睡着了，和弟弟兩個人隔天一早穿著皺巴巴的衣服去上學是日常（因為當時還不知道什麼叫燙衣服）哈哈哈！」

而原名叫徐淑娟的Vivian，由於國語讀法跟「洗手間」相似，但她似乎完全不介意。

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