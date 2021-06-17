育有三女的39歲日本女星熊田曜子，最近成為新聞人物，她先爆出被圈外丈夫家暴，上月31日更透過事務所宣佈離婚，承認5月18日深夜被丈夫施以暴力，感到自身安全受到威脅即致電報警，雜誌《女性Seven》日前獲得熊田被家暴時所錄得的聲帶，錄下她遭丈夫掌摑及喝罵「去死」的聲音。

不過，近日有關熊田的不利報道相繼曝光，指她疑出軌搭上一位電視台監製，夫妻繼而發生爭執，更達無法修補的關係。熊田的丈夫日前開腔接受《週刊新潮》專訪，為了找出老婆不忠證據，他曾在家安裝了錄音機，早前更發現熊田的奶粉袋找出性玩具，上月初經化驗後，證實上面沾有其他男性的精液。

熊田曜子在事發後已帶同三名女兒搬離寓所，目前正處於分居狀態。另外，雜誌《週刊新潮》亦再爆料，指熊田被另一半施暴原來早有「前科」，她10年前跟拍拖10個月的圈外男交往期間，被發現瞞住男友跟其他男性有過火的私訊對話，包括有大企業社長、電視台監製等，當時男友偷看完熊田手機後大動肝火，與熊田攤牌後，她竟到警署報警，指男方跟蹤騷擾，之後男方被禁接近熊田曜子，經該段戀情結束，熊田翌年即與丈夫閃婚，但結婚9年卻不歡而散。

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