今屆港姐上周首輪面試質素參差，昨日在電視城進行複試明顯有進步，不過網民卻念念不忘，在首輪面試引起關注、卻未能入圍的「東涌羅浩楷」霍韻璇（Kirsten），昨日她更被起底，再次搶盡港姐複試風頭。原來Kirsten不時在YouTube晒歌喉，近年更推出過兩張專輯，還為歌曲拍MV，她參選港姐後，更有fans設立fan club，昨午她於Ig拍片，以溫柔聲線答謝支持。

現年19歲的少女霍韻璇獲林作提名參選《2021香港小姐競選》，上周四首輪面試，來自東涌的她與哥哥現身，因貌似羅浩楷成為焦點，有網民還指她有「佛相」。事後林作解釋提名Kirsten原因，是看到她內心美麗：「有佛相就得喇，Kirsten就係擁有呢份仙氣，你睇佢成個神仙咁嘅樣就知啦！」令Kirsten成為今屆港姐的參賽者中最具人氣佳麗。

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「參賽髮型累事」

不過昨早眾參賽者在康城港鐵站轉乘專車前往電視城，卻不見「東涌羅浩楷」現身，應是無緣晉身複試。然而Kirsten獲得網民大力支持，昨日她更被起底，在其Ig發現有不少自拍照，多年來造型百變，有大頭相，長髮、短髮、濃妝、素顏，應有盡有；翻看她中學階段舊照，當時比現在清減得多。Kirsten童年照片亦曝光，原來她天生曲髮，年幼樣子一看就知是混血兒，趣致可愛。據知Kirsten是中國、西班牙與菲律賓混血兒，從照片所見，Kirsten媽咪輪廓亦很分明。有網民更於Ig留言為她平反，有人寫道：「你參賽嗰日係咪得罪造型師同化妝師」，另外亦有人留言：「其實唔係唔靚，但參賽當日髮型累晒事。」

Kirsten於港姐面試後獲得不少支持，更有人在Ig開設fan club，Kirsten得知大家對她的支持，昨日下午特意在Ig上載一條長16秒的短片，答謝支持，片中戴上眼鏡的Kirsten，看似剛洗完頭未乾，以溫柔聲線說：「大家好，感謝所有朋友的愛和支持。我很感激有你在我的旅程中。」十分識做攞晒分。

Kirsten同時被發現原來她近年以「Lenar Bata」藝名推出過兩張英文專輯《My Baby》、《Heart on My Sleeve》，共收錄超過20首歌，另外亦有數首單曲，在Spotify、KKBOX、Apple Music等多個音樂串流平台也能收聽，音樂類型則為電子音樂。她又在YouTube開設頻道分享唱歌短片及MV等，原本僅得27人訂閱，但至昨晚8時新增近三倍，有75人訂閱，Ig追蹤人數更由數十人急升至逾一千人。

林作眾籌求入圍

在Kirsten頻道見到其歌曲《Kiss Me》及《Lockdown》的MV均在東涌拍攝，完全符合是「東涌羅浩楷」的人物設定。Kirsten的頻道中還見到其哥哥Lenar Mitchell吹牧童彈的短片，其實兩兄妹感情要好，Ig內亦不時哥哥蹤影及兄妹的童年照。Mitchell與妹妹一樣自封音樂家，同樣設有YouTube頻道，除了牧童笛外，還擅長彈琴，亦推出過六首歌曲。

至於提名人林作早前雖然指跟Kirsten其實不相識，連日來卻晒出Kirsten不少靚相，當中一張相Kirsten着上旗袍，他更笑說是她複試造型。昨日當得悉Kirsten未能晉身複試，林作又再發文指：「唔可以畀Kirsten就咁離去。」聲稱要發起眾籌100萬給無綫，以懇求加位讓Kirsten進入決賽。