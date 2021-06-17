ViuTV另類選美節目《造美人》即將進行第二輪淘汰賽，在12名參賽者中淘汰兩人，餘下10人將繼續進入比賽。在昨晚播出的一集，鄧兆尊及網絡紅人達哥在「抱石大賽」點評完12強攀石姿態後，她們再進行化妝比賽。

向來為節目製造不少話題的OK姐在攀石環節，即使排練時多次表示不情願，一時指自己抽筋，一時又說自己已盡力，但爬幾步已經嗌攰，最後要出動救命梯才平安落地，到正式拍攝後，OK姐幾經艱辛才勉強完成，事後OK姐喊說：「爬唔到嘛，你哋又覺得我好似冇努力，其實我已經好努力，對手好好痠，人哋成日都話我唔盡力，但係我真係好驚整親，整親都未必做得好，你哋話盡力做，我係錫身嘛，盡力做即係唔錫身去做，唔錫身咁即係受傷囉！」但她又認為自己已是超水準發揮：「抱石嗰啲算係交足功課，有努力做到最好。」

後來三個主持分享對12強的睇法，提到OK姐，沈殷怡先說：「佢仍然係初賽好收埋自己。」娟姐續說：「覺得佢嘅心態係嚟學嘢，如果學到梗係好，但係對其他11個女仔唔公平。」而強尼反而覺得：「我哋為佢做咗咁多嘢，但係feel唔到佢返去有幾咁勤力做，我諗佢未到嗰種好想！」雖然淘汰名單今晚才播出，不過已經有網民猜測OK姐將會被淘汰，有人說：「雖然有進步，但係表現得唔積極。」「Ok姐係改變咗好多，但佢真係好懶完全冇心學！」「其實ok姐係代表咗好多香港女仔，心好想改變，但又覺得自己唔得，唔夠努力，但又覺得自己努力咗，大家好期待佢最後可以變自信。」

另一方面，參賽者之一的Ice竟然出現在TVB昨晚播出《寶寶大過天》，劇情是一身貴婦look的Ice帶着女兒，與馬國明和岑麗香去名校面試，片段只有短短幾分鐘，但很快被網民發現，Ice在IG限時動態分享片段並說：「估唔到仲會喺TVB見到我，上年6月拍！」其實過往Ice亦曾參與不少劇集演出，她亦不時晒與藝人合照，當中包括周嘉洛、羅仲謙、萬綺雯和李佳芯等。

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