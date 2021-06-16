大後日父親節，對於爸爸的印象，或許大家心目中都有既定的daddy’s look，可能是愛穿恤衫西褲的斯文造型，或者是不修邊幅的可愛大叔形象。事實上，在現今多元化的社會上，任何角色都不應該被定型，父親角色同樣可以穿得入型入格，緊貼各種時尚潮流和風格。

造型、撰文 : 莫沅樺

示範 : Dmitrli B @Quest

化妝、髮型：Chichi L

預示潮流

6月天氣相當炎熱，但和以往一樣，這時段各大品牌已開始推出秋季服飾系列，正好方便各位爸爸能一次過搜羅不同類型的服裝，為迎接秋冬季作準備。對於喜愛低調斯文風格的父親，可以考慮今季大熱的鬆身西褲，配搭簡潔的長褸及毛衣，輕鬆營造出簡約的時尚感；素色系選擇感覺較優雅富品味，亦相對長青耐看。

高端作風

着重mix & match的男士，可選擇具層次感的配搭。Balenciaga最新秋季系列的西裝套裝，將輕薄的棉質物料作洗水加工，貫徹品牌高端的街頭味作風。西裝內加入簡單闊身恤衫及重優閑感的Gucci毛毛涼鞋，提升時尚味道。

充滿玩味復古風的Gucci最新Ouverture系列中，各種印花圖案、復古格仔和針織冷衫也是不錯的選擇。近年大熱的Bottega Veneta剛推出全新pre fall系列，大玩新世代Gen Z Green色系，模特兒示範的Gen Z Green變奏皮革恤衫，既有品牌特色，同時容易配襯。

上乘街頭

對於身形勻稱，擁有健碩身材的爸爸，不妨考慮較貼身的上衣及運動風造型。Prada運動服系列一向質料上乘舒適，在踏入換季時期穿着最合適不過。年輕男士也值得嘗試寬鬆剪裁的牛仔褲設計，營造玩味街頭風格。

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