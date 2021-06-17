【Louis Vuitton】

Louis Vuitton女裝創意總監 Nicolas Ghesquière選址法國中北部城市蓬圖瓦茲（Cergy-Pontoise），在已故藝術家Dani Karavan 創作的大型雕塑作品Axe Majeur發佈2022初春系列。

這是一座水、光線、風、沙、混凝土、石和鋼材互相結合融和的建築，在大自然、空間與時間之間建立美妙的關係。向來鍾情於科幻文化的Nicolas Ghesquière ，將洋溢科幻格調的新系列，帶到這個充滿幾何美學的世界，傳遞自信和正能量。

模特兒穿上未來主義的造型，步行大道彷彿變成了「星際之門」，開展前往烏托邦幻境的奇妙體驗。系列採用建築感極強的剪裁與多種材質的拼接，色彩繽紛的印花、豐富鮮明的提花，還有法國設計師André Courrèges60年代的太空主義。開場模特兒穿上亮澤的紅色外套，也有帶有一排排整齊鈕扣的海軍式外套，都散發出自信和現代女性的強勁氣場。外套與連身裙上亦印上亮眼的星球景觀，加上籃球場、酒店、衝浪的人性化元素，無限擴大了想像空間。羽毛、亮片，絲綢襯衫後飾上的飄逸泡泡袖，都為系列增添了一抹靈動之感。

【Versace 】

面對種種困境，我們都需要更多的正能量，Donatella Versace透過Versace 2022早春系列，一個大膽 色彩斑斕的系列，帶大家逃離最近經歷的黑暗時期，「我認為社會現在對樂觀態度的看法變得不再一樣，因此我亦希望這個系列能反映這一點。新一季的重點在於再次享受時裝帶來的樂趣，同時為世界發放一點正能量。過去已成過去，我們永遠也無法回到以往的『常態』。對我而言，這就是『當下』的新模樣。」

設計師今季採用標誌性的元素和圖案進行新詮釋，印花以 70 年代音樂海報為靈感，以融化、扭曲的方式，變成迷幻旋轉的印花，服飾上印上氣泡字體的“Love.Versace.Medusa”字樣； 印花圖案還有用於垂墜真絲連衣裙和褶皺半身裙的鏈條圖案。

輪廓方面，以A 字型、60 年代的摩登風為主打，迷你裙貫穿整個系列，搭配不同風格外套與鬆高鞋，活潑俏皮，也有亮麗的西裝套裝，以及糖果色的光滑乳膠造型。金銀紗提花布或粗花呢套裝看起來清新而奢華，並帶有手工製作的流蘇下擺，男裝系列，同樣充滿魅力色彩，以醒目的印花圖案強烈碰撞。整個系列都展現出愉悅氛圍，喚起大家穿上華麗衣服的渴望。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）