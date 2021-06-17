今集《調教你MIRROR》主力講MIRROR隊長Lokman（楊樂文），未入camp前，花姐語重深長向梁祖堯表示希望Lokman成為一個開心的隊長，她認為初初選擇Lokman做隊長時，是由於他處理事情最令她放心，可是Lokman漸漸會抱怨花姐不理他，而且亦曾呻因為團隊關係，經常要維持靚仔和正經的模樣，花姐指自己曾試過為Lokman搲爛塊面為他找拍戲機會，但她覺得Lokman對自己要求高造成壓力，心底裏並不愉快。

而Lokman在節目尾段，亦向梁祖堯真情剖白自己不開心的由來，更流下男兒淚，多次哽咽到無法說話。梁祖堯以自身經歷，希望Lokman保持當初火爆能量的同時，亦要保持謙卑，此時，Lokman已開始眼紅紅，並說：「睇返《狂舞派3》，有啲掛住以前嘅自己，有啲……發覺我有啲因為鏡頭……好熟悉但好陌生，好奇怪！」然後他已泣不成聲，不停用手抹眼淚。梁祖堯問他奇怪甚麼？Lokman說：「掛住以前嗰個佢，我好掛住以前嗰度力呀，我好掛住以前嘅無拘無束嗰度力呀，但係唔知點解我將佢越收越埋呀，扔低咗。以前唔會理其他人感受，可以自由奔放，推動自己行嘅力。」梁祖堯指他若然繼續不喜歡現在的自己，就會將以前那個他越推越遠，他給予Lokman信心，指他是一個真正的隊長，一個開心的隊長。

另一方面，今集繼續講12子上演戲課程，梁祖堯上集找來《狂舞派》導演黃修平及填詞人兼前電台DJ鍾雪做嘉賓，最終Anson Lo（盧瀚霆）、姜濤、Lokman和梁祖堯額外偏心給予高分的Tiger（邱傲然）成為最後4強。其中姜濤在演戲中，狂向鍾雪放電，之後更因忘記對白而臨急爆肚，事後雖然被黃修平讚有天份有急才，但因為要連戲關係，將來會令副導十分頭痛，所以有辣有唔辣，而最後結果是Lokman獲得冠軍，黃修平在Lokman演戲時，已頻頻露出滿意笑容，他和梁祖堯一致認為他雖然是舞蹈員出身，但演繹方法和其他dancers不同，可以做到由裏面出發，而Lokman好兄弟AK（江𤒹生）和Alton（王智德）亦讚他能將生活感帶入演戲中，令人看得舒服，所以Lokman奪得冠軍是實至名歸。

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