有「小宋慧喬」之稱、《夫妻的世界》「最美的第三者」的26歲韓國女星韓韶禧（前譯韓素希）孖上位男神宋江主演的JTBC新劇《無法抗拒的他》將於後日首播，而韓韶禧近日亦為雜誌影靚相，同時接受訪問。

展示不同魅力

韓韶禧於雜誌《1st Look》中展示不同的造型，當中有清純可愛形象，亦有低調晒性感魅力，當中更誘惑食珍寶珠及拿着櫻桃嘟嘴拍照，每個鏡頭都展現出各種各樣的魅力。於《無法抗拒的他》中韓韶禧飾演22歲的大學生劉娜比，她說：「我演繹的角色的想法和行動上比較複雜。事實上，對於現在的我來說，如果我是娜比，我不會這樣做。因此，娜比的樣子既可惜又可憐。」同時她又大讚對手宋江：「宋江原本就有明朗、調皮的樣子，所以塑造了比原作更有魅力的角色，為了配合演技、投入劇情，他給了我很好的能量。」

有望孖朴敘俊拍劇

而《無法抗拒的他》今日亦公開最新劇照，當中兩位主角繼續甜蜜。而韓韶禧成為視壇新貴，今日傳出有望孖朴敘俊拍攝《浪漫醫生金師傅》姜銀慶編劇的新作《京城生物》，韓韶禧所屬事務所透露有收到相關劇本邀請，但目前仍在討論階段。

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