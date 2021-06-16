杜汶澤的網台「喱騷」首部自家製劇集《在觀塘下體現愛的故事》，由田蕊妮獻出「第一次」擔任監製，並由紀錄片《地厚天高》導演林子穎擔任故事創作兼執導。演員陣容包括王宗堯、前大台藝人李綺雯、J.Arie、《入住請敲門》男神莫竣名、執導《翠絲》與《濁水漂流》的導演李駿碩，及YouTuber Zain等，劇集以辦公室男女關係作為骨幹，除了起用不少電影人才，劇情中更有不少超電視尺度場面。

選角過程艱辛

日前劇組在觀塘拍外景，監製田蕊妮一早到達監場，這天剛好是莫竣名煞科，田蕊妮率領台前幕後一同歡呼慶祝。首次擔大旗做劇集監製，田蕊妮謙稱要邊做邊學：「我唔係要去監督一件事，而係希望可以提供一個自由、輕鬆嘅氣氛同環境畀大家，好好咁去講故事，呢個係最應該需要做。」

要成就一套劇的誕生，過程絕不容易，田蕊妮坦言在選角過程中，多次被「請食檸檬」，她說：「拍一套劇真係唔容易，尤其是要搵一班好好嘅演員，雖然有好多演員都拒絕咗我哋，但我哋都有一班非常好嘅演員、好專業嘅導演、攝影師同幕後團隊，因為劇入面好多激烈嘅場口，我都會問佢哋嘅底線係咩？但係有好多個都同我講冇底線，佢哋對我哋嘅信心，係令我好感動。」田蕊妮透露自己也有客串一角，同時希望以個人演戲的經驗多與演員們分享。此劇由「喱騷」訂閱者的資金開拍，她希望將來有機會可陸續開電影、拍劇等多元化發展。

莫竣名BL線首日已獻吻

田蕊妮指開台第一個節目已找來莫竣名，她認為對方的演戲經驗雖然少，但其刻苦耐勞的個性打動了她，加上外形靚仔，所以選中他演出。莫竣名在劇中跟《翠絲》與《濁水漂流》導演李駿碩有一段BL線，莫竣名笑言拍得開心，而且嫌唔夠喉：「唔夠呀！大家都好融洽，好開心！作為演員有個經驗儲番嚟，做一個好唔似嘅我，驚好唔似，最後大家都畀到信心。我拍之前都會諗返自己啲gay friend，諗番佢哋嘅動靜，睇佢哋IG，自己睇劇本時又試吓做。」

田蕊妮笑言莫竣名已經上晒身，還爆莫竣名與李駿碩之間最激的場口是咀嘴，莫竣名笑說：「最搞笑就係第一日就呢場，咀男仔個感覺好特別，阿Jun（李駿碩）好多鬚，我自己都好多鬚，我終於知道對方係有咩感覺。」

J.Arie開鏡即床戰王宗堯

另一方面，首次合作的王宗堯與J.Arie，在劇中也有感情線，J.Arie說：「我同宗堯呢條係office以外嘅感情線，都有幾激烈嘅戲㗎！」王宗堯說：「我哋開鏡第一日已經同場，以我對J.Arie嘅印象同真係合作嘅印象係有唔同嘅，起初覺得佢係好文青乖乖女，但其實好玩嘅，大家冇乜芥蒂。」J.Arie說：「我哋喺全套劇嘅第一場戲已經係床戲，朝早9點拍，都冇得warm up，一拍就拍咗5個鐘。雖然今次劇集係10集內，但劇組都好花心思搵咗好多唔同場口，好多唔同嘅線，睇吓之後會唔會開season 2、season 3一路開落去。」

他們又稱讚首次監製劇集的田蕊妮非常有heart，J.Arie說：「有佢喺度會更加之放心，因為佢本身係一個好好嘅演員，佢可以即時提點我哋，所以好放心。」王宗堯也認同說：「佢真係會現場教我哋嘅，佢有同我哋講，真係想有一個平台畀大家知道返我哋本身都係演員嚟，呢個都係好緊要。其實喺好多平台都畀人封殺咗，好多機會都唔會再有嘅時候，佢都希望我哋本業有地方可以發揮，真係好有心。」

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