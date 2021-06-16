杜汶澤的網台「喱騷」首部自家製劇集《在觀塘下體現愛的故事》由太太田蕊妮首次擔任監製，並由紀錄片《地厚天高》導演林子穎擔任故事創作兼執導。演員陣容包括王宗堯、李綺雯、J.Arie、《入住請敲門》男神莫竣名及YouTuber Zain等，故事以辦公室男女關係作為骨幹，除起用不少電影人才，更有不少超電視尺度場面。日前攝製隊在觀塘拍攝外景，J. Arie透露：「我同宗堯呢條係office以外嘅感情線，都有幾激烈嘅戲。」

曾有多人拒演

王宗堯表示：「起初覺得佢（J. Arie）係好文青乖乖女，但其實好玩嘅，大家冇乜芥蒂。」J. Arie笑說說：「我哋第一場戲已經係床戲，朝早9點拍，都冇得warm up，一拍就拍咗五個鐘。」J. Arie又讚田蕊妮：「有佢喺度會更加之放心，因為佢本身係一個好好嘅演員，可以即時提點我哋。」王宗堯也坦言：「佢有同我哋講，真係想有一個平台畀大家知道返我哋本身都係演員嚟。其實喺好多平台都畀人封殺咗，佢希望我哋嘅本業有地方可以發揮，真係好有心。」

事實上，身為監製田蕊妮當日一早到達監場，她說：「我唔係要去監督一件事，而係希望可以提供一個自由同輕鬆嘅氣氛同環境畀大家，去好好咁講故事。拍一套劇真係唔容易，尤其是要搵一班好好嘅演員，雖然有好多演員都拒絕咗我哋，但我哋都有一班非常好嘅演員、好專業嘅幕後團隊。劇入面好多激烈嘅場口，但係有好多演員都同我講冇底線，佢哋對我哋嘅信心，係令我好感動。」田蕊妮坦言會在劇中客串一角，希望以個人演戲的經驗與演員們分享。

BL線多接吻戲

此外，田蕊妮指莫竣名雖然演戲經驗少，但刻苦耐勞的個性打動了她，加上外形靚仔，所以選中他於劇中跟《翠絲》導演李駿碩（Jun）發展一條BL線。莫竣名笑說：「作為演員有個經驗儲返嚟，做一個好唔似嘅我，係驚好唔似，最後大家都畀到信心。我拍之前都會諗返自己啲gay friend，睇佢哋Ig，自己睇劇本時又試吓做。」田蕊妮笑言他已經上晒身，還爆他們最激的場口是嘴咀，莫竣名笑言：「最搞笑就係第一日就拍呢場，嘴男仔個感覺好特別，阿Jun好多鬚，我自己都好多鬚，我終於知道對方係有乜感覺。」