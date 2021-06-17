疫情肆虐，令各行各業大受影響，電影業界更因戲院停開及防疫措施未能開工，使業界百上加斤，劉鑾雄創立「劉鑾雄慈善基金」去年曾向電影業界基層從業員捐出1,000萬作紓困。

「電影工作者總會」今日發出新聞稿公佈繼早前向同業發放「疫境支援基金」後，現與「劉鑾雄慈善基金」簽訂協議，由基金捐贈1,000萬港元予總會，推出「總會拍電影計劃」，以助電影同業在疫境下自強。協意內容指該筆款項用以贊助總會開拍電影，於電影台前幕後各個工作崗位招聘香港電影從業員，務求增加本地電影同業的工作機會，亦希望為新一代電影人帶來創作空間。

身為「劉鑾雄慈善基金」創辦人劉鑾雄，自小熱愛觀賞電影，得知電影業界仍面對困難，故希望再施以援手：「希望今次無償方式捐贈，能為業界創造就業機會，幫助佢哋渡過難關。」

電影工作者總會會長古天樂回應：「好多謝『劉鑾雄慈善基金』捐助畀我哋電影同業，我哋呢個計劃係希望兩年拍8部電影，劉鑾雄先生知道有呢個計劃之後，即刻慷慨捐贈港幣一千萬元助我哋行出第一步，而我哋會繼續用各種方法去籌劃其餘嘅電影。另外，嚟緊我希望可以為總會帶嚟改革，進一步推動電影圈。」

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