珠寶品牌Tiffany & Co.宣佈由女星安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）、Tracee Ellis Ross，及滑雪美女運動員谷愛凌，成為Tiffany T1系列Give Me the T的全球品牌大使，拍攝宣傳片時，三位都分享與品牌的故事。憑Netflix劇集《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit）走紅的安雅表示喜歡帶有象徵意義的珠寶：「對我有意義，不一定對其他人有意義，但我喜歡低頭看着我的手指並想起跟我的故事。」谷愛凌則表示對品牌有一種念舊的感覺，她表示在母親的嬰兒送禮會上，收到了刻有其英文名字的首字母銀色Tiffany & Co.匙羮，因此認定自己是這個珠寶品牌的愛好者。《我老細係天后》（The High Note）女演員Tracee Ellis Ross亦表示自己一直是品牌的長期粉絲。

另外，名錶Omega公佈周冬雨加入成為品牌名人大使之一，讚賞她擁有Omega的創新，以及是位追求卓越精神的出色天才演員。

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