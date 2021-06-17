ViuTV另類選美節目《造美人》今晚將會在12名參賽者中淘汰2人出局。

淘汰前，節目先安排12名參賽者在3名主持及葉翠翠前跳鋼管靠，之後便公佈最低分的4位，分別是Miko、OK姐、Jonie及芷橋，而最終主持宣布首名被foul的是芷橋。雖然芷橋在節目開始後幾乎集集喊，但被宣布出局後的她難得可強忍淚水，她表示參加這次的節目找到自己想要的目標，及發現自己可以從喜愛的事情上找到自信。不過當被問到是否會再整容時，芷橋就表示不會，因為有更多方法可令自己變得更靚，而她越講越激動，最終忍不住喊住話：「唔想再望住不堪嘅自己，想向前望。」

OK姐承認不夠進取

至於事前被網民猜測會被淘汰的OK姐亦「眾望所歸」，當強尼表示她是另一個出局的參賽者時，OK姐表現得非常瀟酒地表示覺得節目好玩以及令她可接觸到未接觸過的事物，但當主持問她「想要乜？」時，她就答唔出。到之後接受訪問，OK姐坦承自己對比賽不進取，因為心態是覺得「有努力過就算」，當節目組提到她參賽時幾乎沒有跟足指示去做，她則認為要讓覺得自己開心、舒服心態最重要，更指自己屬慢熱，故大家未feel到她的努力，節目組隨即反問「咁我哋要等幾耐呢？」OK姐聽完後即hea爆地話：「所以你哋咪foul咗我，你都foul咗我，答嚟做乜啫？」而她之後又解釋節目等不到她，所以把她foul走，再問這些問題是多餘：「你foul我係啱，然後你問我『點解咁慢？』我點答你呀？」

OK姐與芷橋被foul後剩下10名參賽者，至於Tracy、Shweta、Kathy及Semi亦因表現好而再被編入「公主組」。另外，在進行另一次特訓前，一眾參賽者被要求帶上自己的內衣接受內衣顧問品評，最終顧問選出Semi、Miko、Ann及Stella的內衣實用性及品味最差，並幫4女換上新的內衣，但就似乎對眾女沒甚麼幫助。

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