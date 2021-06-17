韓國元祖男團g.o.d出身、韓劇《傲骨賢妻》的42歲男星尹啟相，去年6月和拍拖7年的韓片《炸雞特攻隊》38歲女星李荷妮分手收場，令不少人大感惋惜。而早前自爆差點因腦動脈瘤而險死的他，今日被爆有新戀情，甚至有可能閃婚。

新女友細5歲

據韓媒《Newsen》報道，尹啟相去年底透過朋友介紹認識小5歲新女友，對方是知名美妝品牌的老闆，兩人今年正式以結婚為前提交往，有指兩人已開始向身邊親友傳達想要結婚的計劃，隨時閃婚做老襯。而女方的身份亦引起熱議，雖然樣貌、姓名未有曝光，但有指她於2010年創立個人美妝品牌，短時間內就成功進軍線上，被認為是國內化妝品行業最年輕的管理者之一。

爆出戀情後，尹啟相透過所屬事務所極速認愛：「尹啟相演員正在熱戀中，兩人去年年末因熟人介紹認識，正保持着很好的感情，因女方是圈外人，所以希望大家多多諒解，不要過份關注女方。而尹啟相目前正拍攝新劇《Crime Puzzle》，今後會以演員身份積極展開活動，請大家繼續支持。」未有回應結婚一事。

孖李尚允拍新劇

至於李荷妮在分手後專注事業，並落實夥拍39歲男星李尚允擔正SBS新劇《One the Woman》，劇集講述不良女檢察官因為失憶，變成與自己非常似樣的財閥媳婦，人生發生大逆轉，並開始走上充滿危險的尋找記憶的故事。

李荷妮將一人分飾檢察官金妍珠（音譯）及財閥媳婦兩角，李尚允就飾演富家子韓晟旭（音譯）一角，因對家中爭權奪勢感到心灰意冷而離開韓國，之後為了揭露父親死亡的真相而再度回來，其間與初戀情人重遇。

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