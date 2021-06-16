現年40歲、有韓國「童顏美女」之稱的張娜拉，早前孖男團CNBLUE的鄭容和合作KBS驅魔劇《大發不動產》，再次引來劇迷關注。劇集早前已經播出大結局，香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」重溫劇集。張娜拉拍畢劇集後，今日接受韓媒訪問，大方談及對結婚和當歌手的真實心情。

被老竇催婚

張娜拉的哥哥去年娶老婆，當時其演員老竇朱虎聲就趁機公開催張娜拉早日結婚：「已有一定年紀的女兒（張娜拉）亦會考慮到結婚吧，我非常期待。」張娜拉今日於訪問中回應：「我不是不婚主義者，所以只要能結婚，亦會想結婚。」張娜拉解釋：「並不是見到哥哥結婚後突然想結婚。哥哥遇到了非常好的伴侶，我亦因而有了一個好朋友。每當我累的時候，姐姐都會出現在拍攝現場。多得哥哥的婚姻，令我的生活更閃耀。」透露也有結婚的想法。

公開童顏秘訣

提到張娜拉曾以歌手身份活動，她表示暫時沒有出碟的想法：「從5歲開始，我的夢想就是當演員。長大後，我對音樂產生了興趣，所以開始唱歌。不過對演戲更有期望，想出碟的話需要多多練習，希望能多練習，在fans面前不緊張地唱歌。」

對於「童顏美女」的稱讚，張娜拉亦公開保持美貌的秘訣：「有時候，如果化妝完美，頭髮和衣服都照顧好的話，就會顯得比較年輕。」不過張娜拉亦坦言皺紋多了，已經不再童顏：「我隨住年齡越來越老，這是很正常的事。」

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