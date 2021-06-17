羅傑承二女羅欣儀（Gloria）日前在社交網公佈喜訊，已答應男友求婚，並貼出男友在山頂跪地求婚的相片，還有愛犬Donut見證，準新娘Gloria在IG提到去年11月她和男友一齊放狗時，男友突然送戒指求婚，令她很驚喜，並認定對方是終身伴侶。

Gloria更貼上男友為她在左手中指戴上求婚巨鑽，十分搶眼，準新娘被求婚一刻全程甜笑。Gloria分享喜訊後，除了胞姊羅雪儀送上心心祝福外，好友陳貝兒也留言大讚好sweet，另有圈中人JW、楊柳青、梁麗翹、唐貝詩等均留言恭賀。

《蘋果》今日聯絡準新娘Gloria，她開心說：「上年有日帶Donut去散步嘅時候發生，好開心Donut都喺現場見證，過程簡單但驚喜。」問到她的愛情故事，Gloria分享：「我哋係喺英國讀書時，朋友介紹認識。剛認識嘅時候都只係朋友冇乜點聯絡，隔咗兩、三年之後先開始聯絡番！」對於未婚夫個人資料，Gloria指他是圈外人想低調，不便透露，但她大讚未婚夫：「孝順、有愛心，佢好多嘢都會諗咗我先，對我重視嘅人都好重視，時常會令我開懷大笑，有時工作壓力大或唔開心，每日都會簡單一句嘅關心。這些細微關心其實對我真係好重要。」疫情未完，一對新人婚事預計明年才舉行，準新娘Gloria續說：「所有嘢都未定，應該有可能係。」

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